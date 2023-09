Ko te Kaiwaiata Masked: Brian Austin Green e whakaatu ana i tana kore e pai ki nga ngokingoki o Ahitereiria

I roto i tetahi uiuinga tata nei, ko te kaiwhakaari a Brian Austin Green, e mohiotia ana mo tana ahua i runga i te The Masked Singer, i korero mo tana tino kino i te taenga mai ki Ahitereiria - ko ana ngoki whakamataku. Ko Green, he maha nga wiki i noho ki Ahitereiria ki te kiriata i te whakaaturanga mooni rongonui, i korero i ona wheako me te whakaatu i tana whakahē ki te mohoao ahurei o te motu.

I a ia e noho ana i Ahitereiria, i tutaki a Green ki nga momo pepeke me nga pungawerewere, i tino whakapouri i a ia. I whakaae ia he uaua ki a ia te urutau ki te aroaro o enei mea hanga, i te mea he tino rerekee mai i nga mea i whakamahia e ia i tona whenua ake.

Heoi ano, i whakapuaki ano a Green i tana maioha mo te ataahua o Ahitereiria me ona whenua kanorau. I whakaae ia kei roto i te motu etahi o nga ahuatanga tino whakahihiri kua kitea e ia, a, ko tana kore i pai ki nga ngokingoki whakamataku, kare i whakapouri i ona wheako pai katoa.

Ko te pono o Green mo tana kare i pai ki nga kararehe mohoao o Ahitereiria e pa ana ki te tini o nga tangata kua tutaki ki nga mea hanga ahurei o te motu. He tino rongonui a Ahitereiria mo te tini me te kanorau o nga pepeke me te pungawerewere, he mea whakahihiri mo etahi o nga manuhiri engari he whakapouri mo etahi atu.

He mea nui kia mahara he mea nui ano te kararehe mohoao o Ahitereiria me te whai waahi nui ki roto i tana punaha rauwiringa kaiao. Ko te nuinga o nga pepeke me nga pungawerewere o te motu he mea whakamiharo, he mea tino nui mo te ruinga, te aukati riha, me te pupuri i te taurite o te taiao.

Ahakoa e whakaatu ana te whakaaro a Green i tana whakakeke ki nga ngokingoki whakamataku i Ahitereiria, he mea nui ki te whakatata atu ki aua tutakitanga ma te ngakau tuwhera me te kite he waahi ki te ako mo nga kararehe mohoao motuhake o te motu.

