Ko nga Waitohu Hoko Ka taea e Gearbox Entertainment te Whakatikatika i roto i te Roopu Embracer

Ko Gearbox Entertainment, te kaiwhakawhanake keemu rongonui me te kaiwhakaputa e haangai ana mo nga raupapa rongonui penei i a Borderlands, Remnant, me Homeworld, ka wehe pea me tana kamupene matua, Embracer Group. E ai ki nga ripoata kei te whakaaro a Embracer Group ki te hoko atu i a Gearbox Entertainment hei waahanga o tana mahere whakatikatika haere tonu.

Kua whakanuia te Roopu Embracer i nga tau tata nei mo ana hokonga maha o nga kaiwhakawhanake, kaiwhakaputa, me nga taonga hinengaro. Heoi, kua huri ke tenei ahuatanga i muri i te korenga o te whakaaetanga me te Roopu Taakaro Savvy Games na te kawanatanga o Saudi Arabia. I muri mai kua kite a Embracer Group i te whakakore i nga kaiwhakawhanake me te kati i nga whare studio, me te katinga tata nei ko te Volition, kei a ia te kawenga mo te raupapa Saints Row rongonui.

Ahakoa kaore ano a Embracer Group i korero mana mo tenei take, he imeera a-roto mai i te apiha korero matua o Gearbox, a Dan Hewitt, i riro mai i a Bloomberg, e whakapumau ana i te hokonga, i te whakatuu ano ranei o Gearbox Entertainment hei hinonga motuhake. E kii ana a Hewitt "ko te take turanga ko te Gearbox he waahanga o Embracer," engari e kii ana hoki kei te whakaarohia etahi atu whiringa. Ko te mutunga o Gearbox Entertainment kei te noho koretake, a tera pea ka puta nga whakaaro i nga wiki e haere ake nei.

Ahakoa te angitu o nga keemu penei i a Borderlands 3 me Remnant II, ko te whakaaro a Embracer Group ki te wehe i nga huarahi me Gearbox Entertainment e tohu ana i te huringa o te rautaki tipu a te kamupene. Ko nga wiki me nga marama kei te heke mai he mea nui ki te whakatau i te heke mai o Gearbox, kua noho hei kamupene ki te aro turuki.

