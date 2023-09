Ka karanga a Peeke o Ingarani mo te Whakawhitiwhiti Mo te Motu mo nga Maharahara Matatapu Pauna Mamati

Ko Sarah Breeden te Kawana Tuarua o Peeke o Ingarani (BoE) kua karanga kia "whakawhitiwhiti korero mo te motu" ki te whakatika i nga awangawanga a te iwi e pa ana ki nga paanga o te ahua o te putanga mamati o te pauna. Ko te BoE me te tari putea o te UK kei te tirotirohia te waahi ki te whakauru i te pauna mamati i roto i nga wa e heke mai nei. Heoi, e kii ana nga kaikino ka taea e te moni matihiko te kaha ki te aro turuki i nga tikanga whakapau moni a te tangata takitahi me te whakararu i nga whakawhitinga moni.

I whakanuia e Breeden te hiahia ki te whakatika i nga awangawanga tūmataiti me te whakatairanga i nga korero tuwhera mo te kaupapa. I whakanuia e ia ko te pauna matihiko te turanga mo nga whakawhitiwhitinga mamati katoa, me te whakawhirinaki ki te moni. Heoi, i whakaae ia he wero kei roto i te whakahaeretanga muna me te whakatau i nga mahi a te kawanatanga e pa ana ki te moni mamati.

I whakaaehia ano e Breeden nga maaharatanga matatapu mo te mahi hotaka, nana i whakaatu te hiahia ki te whakatu ture marama me nga tikanga me nga tikanga hei whakatika i enei awangawanga.

I whakanuia ano e Breeden ko te noho muna hei kaupapa matua i te wa e whakaaro ana koe ki nga moni mamati a-iwi. I kii ia ko te tekau ma tahi nga whenua kua huri kee i nga putanga mamati o a raatau moni, a kei te whakaaro ano te US Federal Reserve mo tera pea.

Ko te paanga ki te pumau moni tetahi atu whakaaro nui mo Breeden. Ko nga whakautu ki nga korerorero a te iwi mo te pauna matihiko ka whakaputahia i te mutunga o tenei tau, e whakaatu ana i etahi atu tirohanga ki nga ahuatanga rereke o te tono.

He mea tika kia mohiohia i whakakorehia e Breeden te whakaaro ka whakakorehia e te moni mamati te waatea o te moni e kiia ana e nga kaititiro.

Puna: Reuters

Nga wehewehe:

– Mamati pauna: He putanga mamati o te moni a te UK, te pauna moni.

– Bank of England (BoE): Ko te putea pokapū o te United Kingdom.

– Awangawanga tūmataiti: He āwangawanga e pā ana ki te whakamarutanga o ngā pārongo whaiaro me ngā motika tūmataiti takitahi.

– Te Papatonotanga: Te kaha ki te tuhi tohu, tohutohu ranei mo te rorohiko, punaha matihiko ranei hei whakatutuki i nga mahi, mahi ranei.

– Te pumau o te putea: Ko te ahuatanga o te punaha putea, penei i te punaha putea, ka kaha ki te tu atu i nga ohorere me te pupuri i tana mahi.

– Whakawhitiwhitinga korero mo te iwi: Ko te tikanga o te rapu whakaaro a te iwi, i nga urupare ranei mo tetahi kaupapa, tono ranei.

