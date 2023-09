Te Whakanuia i te Wheako Kaiakaro me nga Waehere Whakaora BGMI

Ko te keemu rongonui Battlegrounds Mobile India (BGMI) kua whai mana mai i te tangohanga o PUBG Mobile mai i te maakete Inia. Ko tetahi o nga ahuatanga e wehe ana i te BGMI ko te waatea o nga tiwhikete whakaoranga BGMI o ia ra, ka taea te whakawhiti mo nga momo utu i roto i te keemu.

Ko nga waehere whakaoranga BGMI he painga mo nga kaitakaro i runga i te iti o te tahua. Ma te huri i enei tiwhikete, ka taea e nga kaitakaro te whiwhi moni i roto i te keemu e kiia nei ko "Unknown Cash" (UC), me nga emotes, nga taonga, me nga whakapainga mo nga patu me nga waka. Ko te mea pai rawa atu ko nga waehere utu hou kua kore e hiahiatia kia whiwhi UC, kia maamaa ake ai te uru atu o nga kaitoro mohio moni ki enei utu utu nui.

Mo Mahuru 12, 2023, ko enei nga waehere utu BGMI kei te tukuna:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Mena he hou koe ki te hoko i nga waehere BGMI, koinei te aratohu taahiraa-i-taahiraa:

1. Tirohia te wharangi utu BGMI kua tohua.

2. Whakauhia to mana putea BGMI.

3. Whakauruhia te waehere whakatairanga tika i roto i te mara kua whakaratohia.

4. Tīpakohia "Hokona" mai i nga whiringa e waatea ana.

5. Tirohia to pukapuka-a-game kia uru atu ki nga taonga kua hokona.

Ko enei waehere utu ka whakatuwhera i nga momo utu, tae atu ki nga whakapainga mo nga pu me nga waka, tae atu ki te tini o nga taonga o roto-game. Ko te ruku i a koe ki roto i te ao whakahihiri o BGMI kua tino whakahihiri inaianei ki nga waehere Mahuru 12, 2023.

Rauemi:

