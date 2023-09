MetaStealer: He tahae korero hou e whai ana ki nga pakihi macOS

By

Ko te MetaStealer, he kino tahae korero hou, kua puta hei whakatuma mo nga punaha macOS Apple. Ka taapiri tenei ki te rarangi tipu o nga whanau tahae, tae atu ki a Stealer, Pureland, Atomic Stealer, me Realst, kua aro ki te punaha whakahaere macOS. I tenei whakaekenga hou, ko nga kaiwhakaari whakatuma e kii ana he kaihoko rūpahu ki te hunga kua paopao ki te hanga i nga utu kino.

Ka tohatohahia te MetaStealer i te ahua o nga paihere tono nauhea i roto i te whakatakotoranga whakaahua kōpae (DMG). Ka whakatata atu nga kaiwhaiwhai ki o raatau whaainga ma te tiri i tetahi puranga ZIP kua tiakina e te kupuhipa kei roto te konae DMG. I nga wa o mua kua kitea te kino i te ahua o nga konae Adobe hei kaiwhakauru ranei mo Adobe Photoshop. Ko nga taunakitanga e kii ana kua noho nga taonga MetaStealer ki te mohoao mai i te Maehe 2023, me te tauira hou i tukuna ki VirusTotal i te Akuhata 27, 2023.

He aha te wehe i te MetaStealer ko tana arotahi ki te aro ki nga kaiwhakamahi pakihi. Ko te tikanga, ka tohatohahia te malware macOS ma roto i nga waahi awa, i nga kaiwhakarato raupaparorohiko tuatoru-tuatoru ranei, e tuku ana i nga putanga ngatata o nga raupaparorohiko rongonui. Heoi, ko te MetaStealer e aro ana ki nga kaiwhakamahi pakihi, e whai ana ki te kohi raraunga mai i te iCloud Keychain, nga kupuhipa kua tiakina, me nga konae kei runga i nga kaihautu kua taupatupatu. Ko etahi putanga o te malware kua kitea ano e aro ana ki nga ratonga penei i a Telegram me Meta.

Ko te putanga o MetaStealer e whakanui ana i te piki haere o te aro ki nga kaiwhakamahi Mac mo o raatau raraunga i waenga i nga kaiwhakaari riri. Ko tana whainga ki te tango i nga mekameka matua me etahi atu korero mai i nga kaiwhakamahi pakihi e whakaatu ana i te kaha mo te mahi kino ipurangi, te uru atu ranei ki nga whatunga pakihi nui ake. Kaore i te maarama mena he mahi a MetaStealer na nga kaituhi ano i muri i etahi atu whanau tahae, na te hua ranei o nga roopu o nga kaiwhakaari whakatuma.

