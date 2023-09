Iti iho i te Haurua o Ahitereiria He Waea 5G, E ai ki te Rangahau

By

E ai ki nga rangahau tata nei i whakahaerehia e te paetukutuku whakataurite utu Finder, 46% anake o Ahitereiria e whakamahi ana i nga waea pūkoro he taputapu e kaha ana ki te tiki hononga 5G. I ahu mai tenei kitenga i runga i te Consumer Sentiment Tracker, he rangahau ora mo te 53,000 nga tangata o Ahitereiria. I whakaatuhia ano e te rangahau ko te 24% o nga kaiwhakautu kaore e hiahia ki te kapi 5G, ko te 8% i whakaae kaore i te mohio he aha te 5G. Heoi, 22% o nga kaiuru i whakapuaki i te hiahia ki te whakapai ake ki te waea 5G a muri ake nei.

I tua atu, ka tae mai te rangahau i te wa e tata ana nga whatunga 3G ki te mutunga. Ko nga kamupene waea waea nui i Ahitereiria, penei i a Vodafone, Telstra, me Optus, kua panui i nga mahere ki te kati i o raatau whatunga 3G me te whakahou ano i te hangarau hei whakarei ake i o raatau hononga 4G me 5G hou. Ka kati a Vodafone i tana whatunga 3G hei te Hakihea 15, ka whai a Telstra i Hune 2024 me Optus i te Mahuru 2024.

E kii ana nga tohunga ko nga tangata whai taputapu tawhito me tere ake te whakapai ake, ka tupono ka ngaro te hononga. Kei roto i tenei ko nga kaipupuri iPhone, i te mea ko nga tauira o mua atu i te iPhone 6 ka uru noa ki te 3G, ka kore e tautokohia i tera tau. Ko te katinga 3G ka pa ki nga taputapu waea-kore, penei i nga punaha haumarutanga, nga whakaoho rongoa, nga miihini EFTPOS, me nga punaha whakaoho mamao a etahi motuka. Ka tohutohuhia mo nga tangata e whakawhirinaki ana ki enei taputapu ki te tirotiro me o raatau kaihanga, kaiwhakarato whatunga ranei ki te whakatau mena ka pa ki a raatau.

Heoi, ko te hunga kua hoko i a raatau waea pukoro i nga tau kua taha ake nei, kaua e manukanuka, ahakoa kaore a raatau taputapu e tautoko i te 5G, kare ratou e pa ki te aukati 3G. Ko te nuinga o nga wa ka whakahouhia nga whatunga pūkoro ia tekau tau, neke atu ranei, me nga whatunga tawhito kua whakakorehia. Ko te 5G, te tuarima o nga reanga o nga whatunga waea, i whakauruhia tuatahi i te tau 2019, a ko te tumanako ka tukuna mai a 6G hei te mutunga o te tekau tau.

I te katoa, ko te rangahau e whakaatu ana i nga ahuatanga o naianei mo te hononga pūkoro i Ahitereiria, me te iti iho i te haurua o te taupori e whakamahi ana i nga waea 5G. I te ahu whakamua o te hangarau, he mea nui mo te tangata kia mau tonu o raatau taputapu ki te whakapumau i te hono kore e haukotia me te uru atu ki nga kaha whatunga hou.

Rauemi:

– Rangahau Rapu

– M2M Hononga