Ko te Whare Pukapuka o Augusta County e tuku ana i nga karaehe reo matatini hangarau

Ka whakaratohia e te Whare Pukapuka o Augusta County i Fishersville, Virginia, nga karaehe reo matatini hangarau i tenei takahanga hei whakatutuki i nga tangata o nga taumata pukenga katoa. I roto i te maakete mahi mariko i enei ra, kei te tipu haere te hiahia mo nga pukenga reo matihiko kia mohio ai nga tangata takitahi ki nga pukenga hangarau e tika ana. Ka ahu mai enei pukenga mai i nga mahi taketake penei i te tuku imeera ki te tiaki i a koe mai i nga tinihanga ipurangi me nga nganatanga hītinihanga.

Ma te tautoko o te tahua tahua AT&T, ka whai te Whare Pukapuka o Augusta County ki te mahi tahi me te hapori ki te tuku matauranga matihiko whanui me nga pukenga motuhake. Ko Rachael Phillips, te kaiwhakahaere o nga ratonga pakeke i te whare pukapuka, e whakaatu ana i te hiranga o te reo matatini mamati i roto i te hapori o enei ra. Ki te kore enei pukenga, ka taka nga tangata takitahi ki muri i te maakete mahi me te uaua ki nga mahi o ia ra i roto i te ao hangarau.

Ko nga karaehe e whakaratohia ana e te Whare Pukapuka o Augusta County ka kore utu, engari ka iti te waahi. Ka akiaki a Phillips i te hunga e hiahia ana ki te haere mai ki te toro ki te paetukutuku a te whare pukapuka, waea mai ranei ki te whakarite. Ka arotahi nga karaehe ki nga kaupapa mo te haumaru ipurangi, te whakaurunga ki nga taputapu penei i nga taputapu Android me Apple, me te hanga i nga pukenga reo matatini matua.

He tino painga enei karaehe mo te hunga pakeke me te hunga ka hoki ano ki te hapori. Ko te whakamarama a Phillips he maha nga tangata e uaua ana ki te ako me pehea te whakamahi i nga taputapu ipurangi, ka puta te ngoikore i te wa e rapu mahi ana me nga mahi o ia ra. Ma te tuku i enei karaehe, ka whai te Whare Pukapuka o Augusta County ki te whakawhiti i te wehenga matihiko me te whakarite kia whiwhi nga mema o te hapori i nga pukenga e tika ana kia ora i roto i te ao matihiko.

Hei whakamutunga, e mohio ana te Whare Pukapuka o Augusta County ki te hiranga o nga pukenga reo matihiko me te whai ki te whakarato rauemi me nga karaehe hei awhina i nga tangata takitahi ki te whiwhi, ki te whakapakari ranei i enei pukenga. Ma te tautoko a te hapori me te tahua tahua AT&T, kei te waatea te whare pukapuka ki te katoa, ahakoa te taumata pukenga, te pakeke ranei.

Puna: WHSV (kaore he URL e whakaratohia)