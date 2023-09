Ka hurahia e Audemars Piguet nga Putanga Hou puta noa i nga Kohinga e rima

No na tata tonu nei a Audemars Piguet i whakauru mai i te whānuitanga o nga kaikohiko hikoi puta noa i nga kohinga rereke e rima, e whakaatu ana i to raatau pono ki te mahi auaha me te mahi toi. I roto i nga mea nui ko te Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, te High Jewelry Royal Oak, te Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, te Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, me te Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Ko te Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin inaianei e whakaatu ana i te whakamahinga o te titanium me te karaihe konganuku nui (BMG) i roto i tana hanganga, ka hoatu he ahua ahurei me te tapahi. Ko te whakakotahitanga o enei rauemi i kitea tuatahi i roto i te tohu Maataki 2021 anake, a inaianei kua whakauruhia ki roto i te kohinga auau. Ko te putanga hou e whakakahangia ana e te caliber 7121, hei whakakapi i te caliber 2121 o mua.

Mo te hunga e pai ana ki te pa o te papai, kua whakauruhia e Audemars Piguet nga momo whakapaipai teitei e wha o te Royal Oak matarohia. Ko enei tauira e whakaatu ana i te whakatakotoranga hukarere onge me te tino hangarau, e taapiri ana i te maaramatanga ki te hoahoa rongonui. E waatea ana i roto i te koura 18-karat ma, mawhero ranei, a i roto i nga rahi e rua, ka whakakotahi enei waahi i te huatau me te kakahu.

I te haere tonu o te whakanui i te 50 tau o te Royal Oak, kua whakarewahia e te waitohu te Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked ki te koura kowhai. Ko tenei taapiri hou kei te pupuri i te DNA rite ki nga putanga koura mawhero me te kowiri tira i tukuna i mua, me te aro ki te maarama me te mahi toi. Ko te nekehanga i whakamahia ko te caliber 7124, he mea kikokore i te 2.7mm noa.

Hei whakamaumahara i te 30 tau o te Royal Oak Offshore, kua hurahia e Audemars Piguet nga tauira hou e rua i roto i te karamiki, te titanium me te koura. Ka whakamaori ano enei tohu tohu i te 2020 Ref. 26405CE a he mea whakakaha e te caliber 4401, he kaupapa chronograph whakauru-a-whaiaro me te mahi rere hoki.

Ka mutu, mo te hunga e rapu ana i te hiranga hangarau, ka whakaatu a Audemars Piguet i nga putanga hou e rua o te Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie i roto i te karamu pango mo te wa tuatahi. Ko enei maataki e whakaatu ana i te hangarau Supersonnerie kua araihia e te waitohu, e whakarite ana i nga mahi oro tino pai. I whakakahangia e te caliber 2953, ka whakakotahihia e enei waahi te hangarau matatau me te whakaoti tuku iho.

Kei te pana tonu a Audemars Piguet i nga rohe o te mahi maataki me o raatau putanga hou, e tuku ana ki nga kaiwhaiwhai nga momo whiringa kanorau e whakaatu ana i o raatau tohungatanga hangarau me o raatau toi.

