Assassin's Creed Mirage: He hokinga ki nga Putake o te Franchise

Kua kite a Assassin's Creed i etahi huringa i nga tau tata nei, me nga keemu penei i a Odyssey me Valhalla e kotiti ke ana i nga kaupapa matua i tino motuhake ai te raupapa. Heoi, ko te wahanga e haere ake nei, a Mirage, te ahua nei kei te whakahoki mai ano te kaporeihana ki ona pakiaka i runga i te huarahi pai.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui o Mirage ko tona ahuatanga. Kua ngaro nga taiao tuwhera-ao whanui o nga keemu o mua, kua whakakapihia e te Baghdad mato me te hihiri. Kei te ora tonu te taone nui me te ki tonu i te ahua, me nga tiriti e ngau ana, he paza ora, me nga tuanui honohono. He rawe te torotoro i tenei papa tapere nui, a he rite tonu te ahua o te taone nui ki a ia ano.

Ka tukuna ano e Mirage tetahi punaha rongonui kua whakahoutia, na te mea he uaua ki te karo i te kitenga. Ka aro nga kaitiaki ki to aroaro, ka tohuhia koe e nga tangata maori ki te kore koe e whakakotahi. Ka taapirihia e tenei punaha he wero ngahau ki te keemu me te whakahoki mai i te ahua o Assassin's Creed.

Ko te whawhai i Mirage e mau tonu ana etahi miihini mai i nga whakaurunga tata, engari me nga whakapainga ake. Ko nga taumata o te hoariri me te maha o nga kino kua whakakapihia e nga paearu hauora, te parepare, me nga roera karo. Ka kaha ake te wero me te hohenga o te whawhai, me whai rautaki me te wa tika. Ko te whawhai puku, ina koa, ka whiti ki Mirage. Ko te neke i roto i nga atarangi me te noho huna he pai, he whakahihiri hoki, he maumahara ki nga ra o mua o te raupapa.

Ka whakahokia e Assassin's Creed Mirage te raupapa ki ona pakiaka e aro puku ana me te hopu i nga mea i tino rongonui ai te kaporeihana i te tuatahi. Ahakoa kei te ngaro etahi i nga huānga RPG, ko te whakatakotoranga arotahi, nga mana mohio, me nga mahi pukuhoho ngahau ka whakahoki mai i te ahua mo te raupapa.

