Assassin's Creed Mirage: He hokinga ki nga Putake o te raupapa

Ko te tukunga o nga arokite moata mo te Assassin's Creed Mirage e tohu ana ka tohu te keemu i te hokinga mai o te wa roa ki nga pakiaka o nga raupapa pakimaero o mua. I roto i nga tau, kua piki ake te kaporeihana a Assassin's Creed ki tua atu o tana kaupapa taketake, kua kikii i nga papa uaua, nga mapi rangirua, te roa o te taakaro, me te maha o nga rapunga taha. Heoi, ka huri a Mirage i tera ma te tuku i tetahi wheako ngawari me te titiro puku.

Ko Mirage te mahi o mua ki tona mua, a Valhalla, me nga pokapu huri noa i te rautau 9th te tahae me te reincarnate tino tangata pakiwaitara, a Basim Ibn Ishaq, i a ia e whakatere ana i te taone nui o Baghdad. I oati a Ubisoft ka kaha ake a Mirage ki te "whangai," he poto ake te wa takaro mo te 20 haora me te raarangi korero ake i whakaritea ki a Valhalla.

He pai te nuinga o nga tauhohenga moata mai i nga kaitakaro. Ko nga arokite e whakaatu ana i te hokinga mai o te taakaro pukumahi a Assassin's Creed, me te mapi e aro nui ana e kore e whakapouri i nga kaitakaro ki te tini o nga tohu. E whakaahua ana a IGN i te keemu hei whakahoki mai i te raupapa ki ona pakiaka i roto i te huarahi pai rawa atu, i te wa e kii ana a GameRant ko Mirage te utu mo te tahae parakore me te tikanga "he puku ki te kore tetahi e ora ki te korero mo taua mea".

Heoi ano, ko etahi o nga kaititiro e kii ana he maamaa noa te punaha whawhai a Mirage me te kore he mahi hou. Ko te whawhai he rite tonu te whakaeke, te karo, te pare, me te whakaeke whakaeke i kitea i roto i te maha o nga keemu tuatoru. Ko te ahua o te rakau pukenga he mea whakahihiri, e aro ana ki nga whakanikonikotanga ki te hoa ekara me te whakahaere pukapuka, kaua ki te whakauru i nga pukenga hou whakahihiri.

Ahakoa enei ngoikoretanga iti, ko nga whakaaro whanui e kii ana ka mau a Mirage i te ngako o te mea i rongonui ai te raupapa Assassin's Creed i te tuatahi. Ko tana waahi hou me te aro nui ki nga miihini pukuhapori he wheako nostalgic mo nga kaiwhaiwhai e rapu ana mo te hokinga mai ki nga pakiaka o te kaporeihana.

Ka tukuna a Assassin's Creed Mirage hei te Oketopa 5 mo te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, me Windows.

