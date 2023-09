Te mahi tahi i waenga i a Hapani me ASEAN i te Huringa Mamati

I roto i te ao matihiko o enei ra, kei te kaha haere te ao o te hangarau-nationalism, te whakamarumaru, me te wehewehenga o nga hangarau. I runga i enei wero, ko te mahi tahi i waenga i a Hapani me te Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) i roto i te wahanga o te hurihanga matihiko ka whai waahi ki te whakatu i nga ture a-iwi mo te mana whakahaere matihiko.

Ko Maria Monica Wihardja, he hoa haere ki te ISEAS-Yusof Ishak Institute i Singapore, e whakapono ana ka taea e tenei mahi tahi te mahi hei piripono mo te whakatika i nga take kua kiia ake nei. Ko Wihardja, ko ia te tangata i whakawhiwhia ki te Karahipi Nikkei Asia mo nga kairangahau me nga tohunga ohaoha mai i ASEAN, Haina me Inia i te tau 2023, e kii ana i te hiranga o te whakatuu ture maha hei whakarite i te huarahi hono me te whakauru ki te whakahaeretanga mamati.

Ko te hurihanga matihiko ka uru ki nga huringa hohonu i puta mai i te tangohanga me te whakaurunga o nga hangarau matihiko ki nga momo ahuatanga o te hapori me te ohanga. Kei roto ko nga ahunga whakamua i roto i nga waahanga penei i te tātaritanga raraunga, te mohio horihori, te rorohiko kapua, me te Ipurangi o nga Mea. Ko enei mahinga hangarau ka kaha ki te akiaki i te tipu ohaoha, te whakanui i te hua, me te whakapai ake i te oranga.

Heoi, ko te pikinga o te hangarau-nationalism me te whakamarumaru he wero nui ki te ohanga matihiko o te ao. Kei te kaha ake nga whenua ki te whakarite i o raatau hiahia a-motu me te whakatinana kaupapa here e aukati ana i te rere o nga raraunga me nga hangarau o te ao. Ko tenei wehewehenga o nga hangarau ehara i te mea he whakawehi noa i nga mahi hou engari ka whakararu i nga mahi ki te whakatika i nga take o te ao, penei i te huringa o te rangi me te hauora o te iwi.

Ma te whakatairanga i te mahi tahi i waenga i a Hapani me ASEAN, he rohe e mohiotia ana mo tona whenua mamati hihiri me te tipu o te ohanga matihiko, ka taea te whakawhanake i nga ture maha mo te mana whakahaere matihiko. Ko tenei mahi tahi ka kore noa e whakatairanga i te huarahi tuwhera me te whakauru ki te hurihanga matihiko engari ka awhina ano hoki ki te whakawhiti i te aputa i waenga i nga anga ture rereke rereke.

Hei whakamutunga, ko te mahi tahi i waenga i a Hapani me ASEAN i roto i te wahanga o te huringa matihiko ka whai mana ki te whakatu ture maha mo te mana whakahaere matihiko. He mea nui tenei mahi tahi ki te hinga i nga wero e puta mai ana i te pikinga ake o te hangarau-nationalism, te whakamarumaru, me te wehewehenga o nga hangarau. Ma te mahi tahi, ka taea e Hapani me ASEAN te whakarite i te huarahi hono me te whakauru ki te whakahaeretanga mamati, te akiaki i te tipu ohaoha me te whakatika i nga take o te ao.

Nga wehewehe:

– Hangarau-Nationalism: Ko te kaupapa matua o nga hiahia o te motu ki te whakawhanake me te whakahaere i nga hangarau hou.

– Te Tiakitanga: Ko te utaina o nga arai tauhokohoko me nga kaupapa here hei tiaki i nga umanga a-whare mai i nga whakataetae o tawahi.

Rauemi:

- Maria Monica Wihardja, he hoa haere ki te ISEAS-Yusof Ishak Institute i Singapore. [puna: ISEAS-Yusof Ishak Institute]

- Ko te Karahipi a Nikkei Asia mo nga kairangahau me nga tohunga ohaoha mai i ASEAN, Haina me Inia. [puna: Nikkei Asia]