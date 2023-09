Apple's Vision Pro Headset Update: I te ara mo te 2024 Whakarewa

Kei te anga whakamua a Apple me tana pane mooni whakauru Vision Pro e tino tumanakohia ana, me te Kaiwhakahaere Matua a Tim Cook i kii i te huihuinga whakarewatanga "Wonderlust" tata nei kei te haere tonu te pane ki te tuku i te timatanga o tera tau. Ka whai te panui i te nekehanga a Apple i te marama o Hurae ki te tono i nga kaihanga ki te tono mo nga kete kaiwhakawhanake Vision Pro.

Ko nga kaiwhakamatautau tuatahi o te Vision Pro kua tino miharo ki tana taumira whakaatu, nga kaha whakawhiti ataata, me te kitenga tohu. Ko enei ahuatanga e whakaatu ana i te kaha o te pane me te whakaatu i ona kaha. Heoi, ko te angitu o te Vision Pro ka whakawhirinaki ki te kaha o tana punaha rauropi taupānga. Ma te kaha o nga tono i te whakarewatanga ka nui te awe i te whakatau a nga kaihoko ki te tango i te taputapu.

Ahakoa nga purongo tuatahi e kii ana ka roa pea te roa, ko te whakahoutanga o tenei ra e whakapumau ana i nga kaihoko ka mau tonu a Apple ki tana mahere huarahi. I whakapuakihia e te kamupene te Vision Pro i te marama o Hune, me nga mahere ki te tuku wawe i te tau e whai ake nei, ka timata i te US. Ko te whakapau kaha a Apple ki te whakatutuki i tenei raarangi e tohu ana ko nga take e pa ana ki nga waahanga matua, penei i te whakaaturanga anga-waho, kei te whakatikahia, me te whakarite ka whakarewahia te pane i runga i te mahere.

I te wa e mahi tonu ana nga kaiwhakawhanake ki te hanga i nga korero mo te Vision Pro, ka tipu te tumanako mo te taputapu. Ko te rekoata a Apple mo nga mahi auaha me te kounga kua puta te hikaka ki roto i te umanga, a kei te tatari marie nga kaihoko ki te wheako mooni whakauru e oatihia ana e te Vision Pro. Na ona ahuatanga matatau me te puunaha rauwiringa kaiao pakari, kei te Vision Pro te kaha ki te whakarereke i te huarahi o taatau taunekeneke ki nga ihirangi matihiko.

Rauemi:

– Monica Chin, The Verge. /