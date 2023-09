Ka hurahia e Apple te Mataara 9 me te maramara hou me nga waahanga whakaniko

Kua whakaurua e Apple te taapiri hou ki tana raupapa smartwatch - te Mataara 9. Ko tenei taputapu kua whakahouhia e te maramara S9 tere ake, e kaha ana ki te whakahaere i te 5.6 piriona whakawhitinga mo ia hēkona. Ma te pai ake o te tukatuka ka taea nga mahi "i runga i te taputapu", tae atu ki nga whakahau Siri tere ake. Hei taapiri, ko te Maataki 9 e whakaatu ana i tetahi tikanga hou mo te whakahaere, ka taea e nga kaiwhakamahi te paato i o ratou maihao me o ratou koromatua ki te mahi tahi me nga momo mahi i runga i te mataaratanga. Ma tenei ahuatanga e whakahaere nga mahi penei i te whakautu waea me te tango whakaahua mai i te iPhone.

Mo te hononga hono, ko te Maataki 9 e whakanui ana i tetahi maramara roopu ultra-whanui 'U2' hou. Ma tenei hangarau ka taea e nga kaiwhakamahi te kimi tere i nga iPhone kua ngaro me etahi atu taputapu Apple. I tua atu, kua marama ake te mata o te maataki atamai, me te kanapa nui o te 2,000 nits, te whakanui ake i te tirohanga ki nga momo rama.

Ka mau tonu te Maataki 9 i te ora o te pākahiko o mua, ka roa ki te 18 haora i runga i te utu kotahi. I tua atu, kua whakauruhia e Apple he momo tae hou, he mawhero, hei whakarato i nga kaiwhakamahi ki nga whiringa whakawhaiaro ake.

I te taha o te Mataara 9, i whakauruhia ano e Apple te Watch Ultra 2, he whakahoutanga ki te tauira teitei o tera tau. He rite ki te maramara S9 kotahi, ko te Ultra 2 e tuku ana i te mata mataaratanga ritenga me te mata tino marama ake, me te kanapa o te 3,000 nits. Ka noho tonu te ora o te pākahiko, i nga haora 36 o te whakamahi noa me te 72 haora i te aratau iti-hiko.

Ahakoa ko te maramara S9 te whakanikotanga tuatahi i roto i te Maataki 9 me te Maataki Ultra 2, kua whakauruhia e Apple te mohiotanga horihori (AI) ki roto i ana taputapu, he whakauru ki roto i nga mahi a nga taputapu me te kore e tapaina te hangarau.

Ahakoa nga tumanako mo nga pukoro hauora me te oranga hou, kaore nga Apple Watches hou e whakauru mai i etahi taapiri i tenei waahanga. Ko tenei whakakorenga e whakaatu ana i te ahua o te maakete kakahu kakahu, kei reira nga ahunga whakamua o te pukoro ka heke te hokinga mai mo nga kaihanga me nga kaiwhakamahi.

Hei whakarāpopototanga, ko te Maataki 9 me te Maataki Ultra 2 mai i a Apple he whakapai ake i nga mahi na te maramara S9 hou. Ko nga taputapu e whakaatu ana i nga ahuatanga whakahaere pai ake, me te kaha ki te whakahaere i nga mahi ma nga tohu tohu maihao. Ahakoa kei te noho rereke nga tohu hauora me te oranga, ko te arotahi ki te whakauru AI e whakaatu ana i te pono o Apple ki te whakauru i nga hangarau hou ki ona taputapu.

Nga wehewehe:

– Te maramara S9: Ko te kaitukatuka e whakakaha ana i te Maataki 9 me te Maataki Ultra 2, e kaha ana ki te whakahaere i te 5.6 piriona tauwhitinga mo ia hekona.

– Te maramara roopu ultra-whanui: He hangarau e taea ai te kite tere o nga taputapu Apple kua pohehe.

– Nits: He mehua o te kanapa mo nga whakaaturanga.

Puna:-

– Adrian Weckler, Irish Independent