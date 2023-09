Ka Whakatakihia e Apple nga Raaranga Pai mo te iPhone 15 me te Apple Watch Bands

Kua panuitia e Apple te whakaurunga o tetahi rauemi utu hou mo nga roopu Apple Watch me nga keehi iPhone 15 e kiia nei ko FineWoven. Ka whakakapi tenei rauemi i nga whakahere hiako o mua kua heke te kounga. Ko te whakatau ki te huri i nga rawa i peia e te tapuwae waro nui e pa ana ki te hanga hiako i te tauine a Apple.

Ko te FineWoven he rauemi microtwill i mahia mai i te 68 paiheneti nga rauemi hangarua a te kaihoko. He kakano ngawari me te ahua o te remu, e whakarato ana i te ahua pai mo nga roopu Apple Watch. Ko nga roopu ka whakauruhia ki te Hononga autō me nga katinga o te Buckle Hou mo te pai me te haumaru.

Mo nga keehi iPhone 15, ka tautoko a FineWoven i te punaha rauwiringa kaiao a Apple MagSafe, ka taea e nga kaiwhakamahi te hono ngawari ki nga riihini autō, pukoro me etahi atu taputapu. Ma tenei ka whakarite te hototahi ki te puunaha rauwiringa kaiao a Apple i te wa e tuku ana he momo tauwhiro ake ki te hiako.

He maha nga kaihoko kua kii i te pouri mo te hekenga o te kounga o nga keehi hiako kau a Apple. Heoi, ko nga kaihanga tuatoru e tika ana ki te whakakii i tenei waahi ma te whakarato i nga keehi hiako iti, etahi atu kounga teitei ake ranei e tika ana te utu utu.

Ko te rauemi FineWoven he huarahi hou mo nga keehi papanga, i te mea kua whakakorehia e Google ana kowhiringa kete papanga me te whakakapi ki nga whiringa silicone. Ko te urunga a Apple ki roto i nga keehi papanga he waahi whakahihiri mo nga kaiwhakamahi ki te wheako i te ahua hou me te ahua.

Rauemi:

– Antonio G. Di Benedetto, kaituhi e hipoki ana i nga mahi hangarau me te panui a The Verge's Deals

– Lisa Jackson, VP kaupapa here taiao a Apple