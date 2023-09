Ko te iPhone Hou a Apple ka huri ki te USB-C: He aha e hiahia ana koe ki te mohio

By

Kua whakaritea a Apple ki te whakapuaki i tana iPhone hou i tana huihuinga takahanga tau i te Mahuru 12th. Ko tetahi o nga huringa nui e tumanakohia ana ko te whakawhiti mai i te hononga Uira ki te USB-C. Ahakoa ka raru pea tenei huringa mo nga kaiwhakamahi, he mea whakahau na te ture hou a te Kotahitanga o Europi e hiahia ana kia whakauruhia nga taputapu hiko ki nga tauranga USB-C hei te tau 2024.

Ko te nekehanga ki te USB-C ko te whakapai ake i te waatea o nga kaihoko me te whakaiti i te para-e. Ma te whakawhiti, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i te riihi kotahi mo o raatau iPhone, MacBook, Nintendo Whakawhiti, me nga taringa Beats. Ko te tikanga he iti ake nga taura ka mutu ki roto i nga tuunga whenua, na te mea karekau nga kaiwhakamahi e hiahia ki te whakakapi i o raatau riihi ki nga hoko taputapu hou.

Heoi, ko te huri ki te USB-C ko te tikanga ko nga kaiwhakamahi e whakawhirinaki ana ki nga hononga Uira i tenei wa ka hiahia ki te haumi ki nga riihi USB-C hou. Ma tenei ka nui ake nga utu mo nga kaihoko, ina koa ka hiahia ratou kia maha nga utu mo nga waahi rereke me nga taputapu.

Ahakoa te raruraru tuatahi, ko te whakawhiti ki te USB-C e tika ana kia whai hua nga kaiwhakamahi i te waa roa. Ka whakamaarama i te tukanga utu mo nga momo taputapu me te whai waahi ki te whakaheke i nga para hiko.

Ahakoa ka whai hua pea a Apple mai i nga hokonga o nga riihini USB-C hou, ko te whainga nui ko te whai ki nga ture a te EU me te whakarato wheako utu mo nga kaihoko. Ko te huringa ka whakahaangai a Apple me etahi atu kamupene hangarau nui kua uru ke te USB-C hei paerewa ao.

Ahakoa te raruraru mo te wa poto, ko te huringa ki te USB-C te mutunga he huringa pai ka pai ake te waatea me te whai waahi ki te oranga ake mo nga taputapu hiko.

Rauemi:

– Ko Mark Gurman a Bloomberg

– Te ture a te Kotahitanga o Europi

– Daniel Howley, Yahoo Finance