iPhone 15 Pro Max Inaianei ka timata i te $1,199 me te 256GB Rokiroki

Ko te iPhone 15 Pro Max kua puta etahi huringa nui, me enei huringa ka tae mai he utu tiimata hou mo te $1,199 mo te tauira 256GB. I timata te Pro Max o tera tau i te $1,099, engari he 128GB anake te rokiroki. Ko te iPhone hou he nui ake te rokiroki engari he utu nui ake.

Ka tukuna e Apple nga iPhone 15 Pro me te 15 Pro Max i te Mahuru 22nd, me nga ota-mua ka timata i tenei Paraire. He maha nga marama e rere ana nga korero ka piki ake te utu a Apple na runga i nga huringa o te raina, penei i te whakaurunga o te anga koranu titanium paraihe me nga bezels angiangi. Ko te iPhone 15 Pro Max hou e whakaatu ana i te A17 SoC tere me te GPU whakauru e tautoko ana i te tirotiro hihi.

He mea nui kia mahara ko te utu $1,199 mo te tauira 256GB ehara i te pikinga utu mai i te mea i kiihia e Apple te utu mo te kaha rokiroki rite i tera tau. Heoi, ko te whiringa iti-utu me te 128GB o te rokiroki kua kore e waatea.

I tua atu i nga huringa utu me te rokiroki, kua hanga ano e Apple etahi atu whakahou rongonui ki ona iPhones. Kua whakakapihia e te kamupene te tauranga Uira tawhito me nga tauranga USB-C puta noa i ona waea, tae atu ki te AirPods Pro. Ko te tauranga USB-C e tautoko ana i te paerewa USB 3 tere ake me nga tere whakawhiti ki runga ki te 10Gbps. Heoi, me hoko motuhake nga kaiwhakamahi i tetahi taura USB 3 momo C.

I tua atu, kei te tautoko te raupapa iPhone 15 inaianei ki te utu Qi2, ko te paerewa utu hou a Apple i runga i tana ake utu MagSafe. Ko nga tauira Pro kua whakakapihia te whakakai tawhito / wiri me te Patene Mahi whakarite, he rite ki te mea i kitea i runga i nga waea raupapa Apple Watch Ultra.

I te taha o te iPhone 15 Pro me te 15 Pro Max, kua panuitia ano e Apple nga tauira iPhone 15 me te 15 Plus. Ko enei tauira e whakaatu ana i te Moutere Dynamic me te tuku iho i nga maramara A16 Bionic mai i nga tauira Pro o tera tau. Ko nga utu timatanga mo te iPhone 15 me te 15 Plus kei te rite tonu ki tera tau i te $799 me te $899.

I roto i te katoa, ko te iPhone 15 Pro Max hou ka tae mai me te utu tiimata nui ake, engari he nui ake te rokiroki me te whānuitanga o nga ahuatanga hou me nga whakapainga ka whakatauritea ki o mua.

Rauemi:

– Te Matau