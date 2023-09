Te taenga mai o te iPhone 15: He aha te tumanako

Kua hurahia e Apple a raatau pukoro reanga hou, te iPhone 15, i ta raatau huihuinga "Wonderlust" i Cupertino. He maha nga ahuatanga kua mohiohia e te taputapu, penei i te tapahi Dynamic Island, e waatea ana puta noa i te raina katoa. Heoi, ko tetahi o nga taapiri tino rongonui ko te tauranga kua whakahoutia: USB-C.

Ko tenei nekehanga a Apple e tohu ana i te neke ki te paerewa hono, na te ture a EU i peia. Ahakoa kaore pea a Apple i tino ngakau nui ki te huringa, i te mutunga he whanaketanga pai mo nga kaihoko. Ko te tauranga Uira, i whakauruhia mai i te tau ki muri, kei te whakakorehia inaianei, me te raina iPad kua whakawhiti ki te hononga hono.

Kua whakareia ano te ahuatanga o te Moutere Dynamic, inaianei kei roto ko nga korero rererangi. Ko te iPhone 15 he whakaaturanga Super Retina XDR, e waatea ana i te 6.1 inihi me te 6.7 inihi mo te tauira Plus. Ko tana kamera matua he 48 megapixels whakamīharo me te whakamahi i te pika pika ki te whakaputa whakaahua 24-megapixel teitei. I tua atu, ka tukuna e te ringaringa te topa pai ake me te 2x telephoto "kounga whatu" mo nga pupuhi koi.

Kua whakauruhia nga kaha ako miihini ki roto i te iPhone 15. Ka taea e ia te kite aunoa i te aroaro o te tangata, o te poaka ranei (inaa ko nga ngeru me nga kuri) i roto i te anga me te whakamahi i te paanga bokeh. Kua whakareia ano te aratau Smart HDR, ma te whakamahi i te hohonutanga o te kaamera anga-mua kia pai ake ai te rereke o nga mea me te whakarato i te awhiowhio tae ora ake.

I raro i te awhi, ka tukuna te taputapu e te maramara bionic A16 hou, e whakaatu ana i te GPU ono-matua. Kei te whakanui ano i te hangarau Ultra Wideband, e whakanui ana i te mahi FindMy, he rite ki te Apple Watch Series 9.

Ko etahi atu whakapainga rongonui ko te whakahiatotanga o te reo hei whakaiti i te haruru ambient, tae atu ki tetahi waahanga Roadside Service hou mo te honohono amiorangi, i whakawhanakehia ma te mahi tahi me AAA. Kei te waatea te iPhone 15 i te kowhai, te matomato, te puru, te pango me te mawhero.

Puna: Apple