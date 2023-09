Ka hurahia e Apple nga taputapu hou me nga whakahoutanga i te huihuinga "Wonderlust".

Kua whakaritea a Apple ki te pupuri i tetahi huihuinga e tino tumanakohia ana ko "Wonderlust" te waahi e whakaarohia ana kia hurahia nga taputapu hou me te tuku whakahou mo nga huringa rorohiko. Ko nga purongo e kii ana ka tukuna nga tauira hou o te iPhone me te Apple Watch i te wa o te huihuinga.

Ko te iPhone 15 e kiia ana ko te whakanui ake i te hangarau mai i te tirohanga hoahoa. Ko nga tauranga utu USB-C me te ahuatanga Dynamic Island ka taea te whakauru mo nga tauira katoa o te iPhone 15. Ko Dynamic Island tetahi waahanga e taea ai e nga kaiwhakamahi te tirotiro i nga matohi me nga mahi o naianei kei te ahu whakamua i runga ake o te mata.

Ko te turanga me nga putanga Plus o te iPhone 15 ka tukuna e nga maramara A16, ko etahi atu e rua ka whai maramara A17. Ko nga tauira Pro me te Pro Max e whakaarohia ana kia iti ake te bezel me te whakanui ake i nga rahi whakaatu. Kei te tumanakohia ano nga tapa Titanium. He purongo tera pea ka whakakapihia te whakakai/whakawhiti wahangu ki te "Patene Mahi" i runga i nga tauira Pro me Pro Max.

Ko te Apple Watch Series 9 e tika ana kia whakauruhia ki te huihuinga, me te putanga hou o te Apple Watch Ultra. Ka kite pea nga hua e rua i nga whakapainga o te tere tukatuka me te tuku atu i nga whiringa tae.

E matapae ana nga kaitätari ko te Pro me te Pro Max o te iPhone 15 ka piki ake te utu $100 ki nga tauira o mua, e tika ana na te ahunga whakamua i roto i te hangarau, maramara, me te hangarau pākahiko. Heoi, ko te tumanako ka tukuna e nga kaikawe US ​​nga utu me nga whakatairanga hei whakanui ake i nga hoko iPhone 15.

Ko te huihuinga a-tau o Mahuru a Apple ka tu hei te Turei i te 10 karaka i te ata o te takiwa ki Cupertino, California. Kua kite te kamupene i te hekenga o nga hoko kupenga mo nga hauwhä tuatahi e toru o tana tahua 2023 tau, ka puta te $293.79 piriona ki te $304.18 piriona i te waa ano i tera tau. Ahakoa tenei, kua piki ake te uara o nga hea a Apple mo te 43% i tenei tau.

Puna: The Verge, Bloomberg