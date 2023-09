Ko te Takahanga "Wonderlust" a Apple: He aha te tumanako

Kei te hanga te tumanako i te mea ko te huihuinga e tino tumanakohia ana e Apple, "Wonderlust," kei te tata tonu. Kua whakaritea mo apopo, ko tenei huihuinga e tika ana kia hurahia etahi hua hou whakahihiri e pai ai nga kaiwhaiwhai a Apple puta noa i te ao. Ahakoa he iti nei nga whakarewatanga kua whakamanahia, penei i te iPhone 15 me te Apple Watch Series 9, kei te haruru te mira korero mo etahi atu mea kei te rongoa a Apple.

Ko tetahi o nga whakarewanga e tino tumanakohia ana ko te iPhone 15. Ko nga riihi me nga kaiwhakatakoto o roto o te ahumahi kua homai etahi whakaaro mo nga mea ka taea e tatou te tumanako mai i tenei rarangi hou o iPhones. E ai ki te korero mo nga tae hou, he hoahoa angiangi, me te anga mama i hangaia ki te koranu titanium. Ko te whakapae ka paku te rahi ake o te whakaaturanga, a ka whakaatuhia e te kaamera he arotahi waea waea periscopic e pai ake ai te koi me te whakaheke taumaha.

Ko tetahi whakahoutanga rongonui mo te iPhone 15 ko tana kaha whakawhiti raraunga tere tere Thunderbolt, ka tere ake te utu. Ko tenei he waahanga kua roa e hiahiatia ana e nga kaiwhaiwhai iPhone, na te mea he taapiri e tino tumanakohia ana.

I tua atu i te iPhone 15, ka whakarewahia ano e Apple te Apple Watch Series 9. Ahakoa he iti noa nga korero mo te kakahu kakahu hou, e tika ana kia whakakiia te iPhone 15 me te whakapai ake i nga mahi me nga ahuatanga.

I tua atu i enei whakarewatanga kua whakapumauhia, kei reira nga whakapae ka tukuna e Apple nga AirPods hou i tenei tau. Kua toru nga tau mai i te tukunga o te AirPods Max, na tenei ka whai waahi pea a Apple ki te whakauru i tetahi putanga whakahou.

Ko tetahi atu mea ka taea e Apple te whakaatu mai i tana upoko o te Vision Pro "rorohiko mokowhiti", ahakoa kaore tenei e kiia kia tukuna tae noa ki te tau e whai ake nei.

Ahakoa he ohorere kei roto i te toa, kaore pea ka hurahia nga iPads hou, Mac ranei i te huihuinga "Wonderlust". Ko enei tukunga ka kaha ake i te 2024 me te whakaurunga o te maramara M3 a Apple.

Mo te hunga e rikarika ana ki te maataki i te huihuinga, ka tukuna oratia i runga i te paetukutuku a Apple. Ka tu te kaupapa a te Turei, Mahuru 12, i te 10 am PT (1 pm ET).

I te tatau a nga kaiwhaiwhai a Apple i nga haora, kei te haere tonu te hikaka. Kia mataara mo te huihuinga "Wonderlust" apopo, ko te tumanako ka whakaatu a Apple i a raatau mahi hou, ka miharo ano te hunga whakarongo.

Rauemi:

