Ka hurahia e Apple a Apple Watch Ultra 2 me nga Whakahoutanga o roto

Kua panuitia tata nei e Apple tana maataki atamai hou, ko te Apple Watch Ultra 2. Ahakoa kei te rite tonu te hoahoa o te Ultra 2 ki tona o mua, ko nga whakapainga nui kua mahia i roto i te taputapu. I whakakahangia e te S9 SiP a Apple, e whakaatu ana i te miihini neural e wha-matua me te maramara waahi ultra-whanui U2, ko te Ultra 2 e tuku ana i nga ahuatanga matatau penei i te tukatuka Siri i runga i te taputapu me te whai waahi tika ake.

Ko te Ultra 2 e whakanui ana i te whakaaturanga kua whakahoutia, kua whakatauhia mo te 3,000 nits, ka waiho hei whakaaturanga kanapa rawa atu kua kitea i runga i te Apple Watch. E kii ana a Apple ka taea e nga kaiwhakamahi te tatari ki te 72 haora o te ora o te pākahiko i te wa i roto i te aratau iti-hiko. Hei taapiri, ko te keehi o te Ultra 2 he mea hanga mai i te 95 paiheneti recycled titanium, e whakaatu ana i te pono o Apple ki te pumau.

Ahakoa he mea nui nga whakamohoatanga taputapu, ka taea ano e nga kaiwhakamahi Apple Watch nga huringa nui me te whakaurunga o te watchOS 10. Ko tenei whakahou ka kawe mai i nga widget, nga tohu taupānga kua hoahoatia ano, me nga ahuatanga hou o te mahere me te paihikara ki te atanga mataaratanga. Ko te Ultra 2 ano e whakaatu ana i tetahi kanohi mataaratanga hou, ko Modular Ultra te ingoa, e whakamahi ana i te taha o waho o te whakaaturanga. I tua atu, he tohu paopao-rua hou ka ngawari te tiimata me te whakamutu o nga waea waea.

Kei te waatea te Apple Watch Ultra 2 mo te ota-mua i te utu tiimata o te $799 ka timata te tuku i te Mahuru 22nd. Ko te huihuinga whakarewatanga, i tu ki Apple Park i Cupertino, i whakauruhia ano nga whakahoutanga ki te Apple Watch Series 9 me te tauira SE utu nui ake.

Rauemi:

– The Verge: Monica Chin "Ko te kakahu hou a Apple ka whiwhi i nga whakamohoatanga o roto engari ka mau tonu te hoahoa nui me te pakari"

– Apple.com