Te whakauru i te raupapa Apple Watch Hou 9

Kua whakauruhia e Apple te Apple Watch Series 9, te taapiri hou ki a raatau raarangi atamai. Ko tetahi o nga ahuatanga matua o te raupapa 9 ko te Apple S9 SiP hou, e whakarato ana i nga whakapainga nui i roto i nga mahi me nga mahi.

Ko te S9 SiP e whakanui ana i te PTM kua whakahoutia, he 30% te tere o te GPU, me te miihini neural 4-matua. Ko enei whakamohoatanga ka piki ake te tere mo nga mahi ako miihini, ka kaha ake te maataki atamai i o mua. Ko te miihini neural kua pai ake ka taea e Siri te tukatuka i nga tono ki runga i te taputapu ake, kia tere ake ai nga mahi.

Ko tetahi atu taapiri rongonui ki te raupapa 9 ko te maramara ultrawide-band hou. Ma tenei maramara ka taea e nga kaiwhakamahi te ping i o raatau iPhone hono me te kimi, he rite ki te mahi a AirTag. Hei taapiri, kei te Raarangi 9 he whakaaturanga ka taea te whakatika i nga taumata kanapa, me te 2,000 nits me te iti rawa o te 1 nit.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te Rangatū 9 ko te tohu "paa-rua". Ma tenei tohu ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te paatene tuatahi i roto i tetahi taupānga ma te paato-rua i o ratou koromatua me o ratou maihao taupū, kia maamaa ake te mahi i nga mahi noa penei i te whakarewa i te puranga atamai, te whakautu waea ranei.

Kua hurahia ano e Apple te Apple Watch Ultra 2, he maha nga ahuatanga e rite ana ki te Raarangi 9 engari he kaha ake te whakaatu ki te 3,000 nits. Kei roto i te Ultra 2 he kanohi mataaratanga hou e kiia nei ko Modular Ultra, i hangaia mo nga kaitakaro me te hunga kaingākau ki waho e hiahia ana ki nga taunga GPS, nga korero teitei, me nga inenga hohonu o te wai.

Ko te Apple Watch Series 9 me te Ultra 2 e waatea ana mo te ota-mua ka timata i tenei ra ka whakarewahia mana i te Mahuru 22. Ko te raupapa 9 he $399 te utu, ko te Ultra 2 te utu $799. Kua whakaurua ano e Apple nga ringaringa pai-taiao "FineWoven" hei whiringa mo te raupapa Apple Watch.

Mo etahi atu korero mo nga panui i mahia i te wa o te Takahanga Wonderlust a Apple, tirohia ta maatau kohinga whanui.

Rauemi:

– Apple S9 SiP: Apple Panuitanga

– Te maramara whanui-nui: Apple Panuitanga