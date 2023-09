Ka whakarewahia e Apple te raupapa iPhone 15 me Apple Watch Series 9 i te Takahanga Wonderlust

I te mutunga kua hurahia e Apple te raupapa iPhone 15 e tino tumanakohia ana me te taapiri hou ki a raatau raarangi atamai, te Apple Watch Series 9, i te huihuinga Wonderlust i te tau 2023. I tahaetia e te iPhone 15 te whakaaturanga me tana hoahoa whakamiharo, nga ahuatanga, me nga whakahoutanga, i te mea Ko te Apple Watch Series 9 e tika ana kia nui te maioha penei i tona mua, te Apple Watch Series 8.

Kua whiwhi te Apple Watch Series 9 he whakahoutanga me te maramara hou kaha e tika ana kia pai ake te mahi katoa. I whakauruhia e te tauira o mua nga ahuatanga Aroturuki Porohita mo te hauora wahine, a kei te haere tonu tenei ahuatanga ki te raupapa hou. I tua atu, kua tukuna ano e Apple te moni Apple Watch Ultra 2 me nga taapiri hou me nga ahuatanga.

Ko te Apple Watch Series 9 hou e whakakahahia ana e te chipset S9 hou, e whakarato ana i nga mahi whakarei ake. Ko tetahi ahuatanga rongonui ko te whakauru Siri + hauora, ka taea e nga kaiwhakamahi te taunekeneke me te kaiawhina reo mo nga whakamaumahara me nga patai e pa ana ki te hauora, penei i te tirotiro i te reiti o te ngakau. Kua whakaurua ano e Apple he tohu tohu tohu-rua e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakautu i nga waea, te whakamutu i nga waea, te purei/tatari waiata, me te panuku ki roto i nga widget me te paato rua ngawari ma te whakamahi i o ratou koromatua me o ratou maihao tohu.

Ko te Apple Watch Series 9 e rere ana i runga i te WatchOS 10 hou, e whakaatu ana i etahi atu ahuatanga me nga whakapainga ki te mataaratanga Apple. E ai ki a Apple, ka waatea te Watch Series 9 a tera marama ka pai ake te tere me te mahi ka whakaritea ki tana o mua. Ko te putanga GPS he $399 te utu, ko te putanga GPS+pūtau te utu $499.

I roto i te katoa, i whakaatuhia e te huihuinga Wonderlust nga ahuatanga me te hoahoa o te raupapa iPhone 15 me te Apple Watch Series 9. Kei te haere tonu a Apple ki te turaki i nga rohe me te hangarau auaha, e whakarato ana i nga kaihoko ki nga taputapu kaha me te whai hua.

Puna: Apple

Nga wehewehe:

Chipset: Ko te chipset he kohinga iahiko whakauru e whakarato ana i nga atanga me nga mahi e tika ana mo tetahi taputapu hiko.

WatchOS: Ko te WatchOS te punaha whakahaere i hangaia mo te Apple Watch, e whakarato ana i te atanga rorohiko me te mahi mo te taputapu.

GPU: Ko te GPU e tu ana mo te Waehanga Tukatuka Whakairoiro, he kawenga mo te whakaputa me te whakaatu whakairoiro ki nga taputapu hiko.