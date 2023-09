Ka hurahia e Apple a Apple Watch Series 9: He Tere ake, He Maamaa, He Maataki Atu

Kua whakauruhia e Apple tana kakahu hou, te Apple Watch Series 9, i te huihuinga Wonderlust i tu ki Cupertino. Ko te maataki atamai hou e mau ana ki te maramara S9 kaha, e whakanui ana i te 60% te piki o te tere me te 30% te tere atu o te GPU ki to mua.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te Apple Watch Series 9 ko te whakaurunga o te WatchOS 10 me te ingoa Whakataka ingoa. Ma tenei ahuatanga ka taea e nga kaiwhakamahi te tiri korero whaiaro ina tata ana ratou ki tetahi atu kaiwhakamahi me te taputapu kotahi. I tua atu, ko te whakauru o te hangarau Ultrawideband ka whakarei ake i te mahi tahi me te HomePod me te whakarei ake i te mahi Kimihia Taku.

Ko te whakaaturanga o te Apple Watch Series 9 e whakaatu ana i nga kaha kanapa whakamīharo, mai i te 2,000 nits i tona teitei ki te nit kotahi i tona iti rawa. Ko te whakaurunga o te ahuatanga hauora Siri ka taea e nga kaiwhakamahi te whiwhi i nga whakahoutanga hauora ma nga whakahau reo. Kei te tautokohia tenei ahuatanga e te miihini neural kua whakahoutia, e whakanui ana i te tere o te tuhi tuhinga ma te 25% ka whakaritea ki te maramara S8.

He taapiri ahurei ki te Apple Watch Series 9 ko te waahanga Paarua. Ma te whakamahi i tenei punaha whakauru, ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi i nga momo mahi penei i te whakautu waea, te whakaweto ranei i nga whakaoho ma te paato i o ratou maihao me o ratou koromatua. Kua whakaritea tenei waahanga kia waatea i tera marama.

I runga i te whakapumautanga o Apple ki te oranga tonutanga, ko te Apple Watch Series 9 te hua "wao kore tuatahi" a te kamupene. Ko te whakatutuki i tenei mana ko te whakamahi i etahi atu waahanga recycled, tae atu ki te cobalt, te pai ake o te kohinga, me te hoko o nga whiwhinga waro "kounga teitei".

Ka taea e nga kaihoko te whiriwhiri mai i nga momo whiringa tae mo te Raarangi 9, tae atu ki te marama whetu, te hiriwa, te waenganui po, Hua Whero, me te tae mawhero hou. Ko te utu timata mo te Apple Watch Series 9 he $399, me nga ota-mua ka timata i tenei ra ka timata te tuku mai i te Mahuru 22.

Nga wehewehe:

– Te maramara S9: Ko te maramara hou i whakawhanakehia e Apple mo ona taputapu kakahu, he pai ake te mahi.

– Ultrawideband: He hangarau whakawhitiwhiti ahokore e taea ai te whakawhiti raraunga mo te wa poto, te whanui whanui i waenga i nga taputapu.

– Neural engine: He waahanga o nga maramara a Apple e tohunga ana ki nga mahi mohio me nga mahi ako miihini.

Rauemi:

– hui Apple Wonderlust i Cupertino.