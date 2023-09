Ka Whakaatuhia e Apple Apple Watch Series 9: He aha te mea hou?

By

Kua hurahia e Apple te huringa hou o tana maataki rongonui rongonui, te Apple Watch Series 9, i roto i tana huihuinga motuhake e kiia nei ko "Wonderlust." Ko te Apple Watch hou e pupuri ana i te hoahoa rite ki tona o mua engari ka tae mai me nga whakamohoatanga rongonui e pa ana ki tana tukatuka me nga puoro.

Ko tetahi o nga whakapainga nui i roto i te Apple Watch Series 9 ko te whakaurunga o te SiP (pūnaha i roto i te kete) S9. Ko tenei tukatuka hou e whakaatu ana i te GPU tere me te PTM, ka iti ake nga waa uta i te wa e whakatuwhera ana i nga taupānga me te whakaara ano i te punaha. Ka wheako nga kaiwhakamahi i te pai ake o te mahi me te mahi ngawari.

Hei taapiri, ka whakauruhia e te S9 SiP tetahi putanga hou o te maramara ultra-whanui a Apple. He rite ki te maramara U1, ko te hangarau ultra-whanui kua whakanuia e whakarato ana i te "mohiotanga mokowā." Ma tenei ka taea e te Apple Watch te kite tika i te waahi o etahi atu taputapu hototahi e tata ana. Ko te mahi ultra-wideband whakarei ake i te ahua Kimihia Taku me te whakatuwhera i te kuaha ki nga huarahi hou.

Ahakoa karekau te Apple Watch Series 9 e whakaatu i nga ahuatanga hauora hou, kei te whakaatu i te pukoro reeti ngakau mo te tika ake. Kua taapirihia ano e Apple he gyroscope hou e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te mataaratanga me te tohu tohu-rua, ka whakakore i te hiahia ki te pa ki te mata.

Ko tetahi atu whakanikotanga rongonui ko te whakaaturanga kanapa o te Apple Watch Series 9. Ki te kanapa o te 2000 nits, ka tukuna e te mata nga tirohanga kanapa, ahakoa i te ra kanapa. Ki te kore e whakamahia, ka pouri te whakaaturanga ki te 1 nit noa, ka mau te ora o te pākahiko.

Kei te waatea te Apple Watch Series 9 i roto i nga putanga 41mm me te 45mm, i hangaia ki te konumohe me te kowiri tira. Ko nga utu mo te Rangatū 9 ka tiimata mai i te $399. Ko nga ota-mua mo te Apple Watch Series 9 kua tuwhera inaianei, a ka tukuna mana ki nga toa i te Mahuru 22nd.

Puna: Apple [taapiri URL]