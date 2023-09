Nga Whakahoutanga Hou mo Apple Watch Series 9 me Watch Ultra 2

Kei te whakapai tonu te raupapa Apple Watch i ona ahuatanga me ona hoahoa ki ia reanga hou. Ko te huihuinga Apple i tenei ra ka whakaatuhia te reanga Watch 9 hou me te whakahou mo te tauira Watch Ultra. Ahakoa ko nga tauira e rua pea he whakahou hou, he maha nga waahanga nui hei whakahua.

Ko te whakahou tino nui mo te raupapa Apple Watch ko te whakaurunga o te S9 chipset, e kiia ana ko te whakamohoatanga nui rawa atu mai i te maramara S6 i whakamahia i roto i te Watch Series 6. I runga i nga ripoata, ko te S9 chipset ka noho ki runga i te 5nm A15 SoC o Apple, e tuku ana i nga whiwhinga mahi rongonui me te pai ake o te mahi ka whakaritea ki nga reanga o mua.

Ko tetahi atu taapiri rongonui ki te Maataki 9 Series me te Maataki Ultra 2 ko te whakaurunga o te maramara U2 Ultra Wideband (UWB). Ma tenei maramara ka tino tika te waahi, ka whakauruhia hoki ki roto i nga raupapa iPhone 15 e haere ake nei me te pane Vision Pro.

Mo nga korero mo te aroturuki hauora, e tika ana kia whakauruhia e Apple he pukoro reiti o te ngakau whatu kua whakahoutia mo te Watch Series 9 me Ultra 2. Ko tenei pukoro hou e tumanakohia ana ki te whakaputa i nga hua tika ake ka whakaritea ki tona o mua.

Ko tetahi o nga ahuatanga korero mo te Maataki Ultra 2 he maamaa ngawari, ka taea te whakatutuki ma te whakamahi i nga waahanga 3D. Ko tenei whakahekenga taumaha e tika ana kia pai ake te kakahu o te Watch Ultra 2.

I tua atu, ko nga whiringa tae hou e tumanakohia ana mo te Raupapa 9 me te Maataki Ultra 2. Ko te putanga konumohe o te Mataara 9 ka tae mai i roto i te mawhero mawhero, i te wa e kiia ana ko te Watch Ultra 2 e waatea ana i te pango pango me te hiriwa. He whiringa hou ano pea mo nga roopu maataki, tae atu ki nga waahanga raranga me nga kowhiri maataki autō.

Hei whakamutunga, ka oati te Apple Watch Series 9 me te Watch Ultra 2 he maha nga whakahoutanga me nga taapiri hei whakarei ake i te mahi, te tika, me te rerehua. Na te whakaurunga o te maramara S9, te maramara U2 UWB, te pukoro reiti o te ngakau kua whakahoutia, te pouaka mama, me nga tae hou me nga roopu, kei te whakapai tonu a Apple i ana tuku maataki atamai.

Nga wehewehe:

– S9 chipset: Ko te maramara hou i whakamahia i roto i te raupapa Apple Watch, he pai ake te mahi me te pai.

– U2 Ultra Wideband (UWB) maramara: He maramara e tino tika ana te waahi mo nga taputapu.

– Pūoko reiti ngakau whatu: He pūoko e whakamahia ana hei ine i te reiti o te ngakau, he mea mau ki te ringaringa.

– Nga waahanga taia 3D: Nga waahanga o te maataki ka hangaia ma te hangarau taa 3D.

Rauemi:

- Karekau he URL e whakaratohia ana.