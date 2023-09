Ka tukuna e Apple nga Whakahoutanga mo nga punaha whakahaere tawhito ki te whakatika i te take haumarutanga

No tata nei kua tukuna e Apple nga whakahoutanga mo ana punaha whakahaere tawhito, tae atu ki te iOS me te iPadOS 15.7.9, te macOS Monterey 12.6.9, me te macOS Big Sur 11.7.10. Ko enei whakahoutanga e whai ana ki te whakatika i tetahi take haumarutanga me te hototahi ki etahi atu taputapu me nga taputapu.

Ahakoa e aro nui ana a Apple ki ana punaha whakahaere o naianei, ka tukuna e ia i etahi wa nga whakahou mo nga tauira tawhito kaore e kaha ki te whakahaere i nga putanga hou. Ko enei whakahoutanga he maha nga kaupapa, tae atu ki nga whakapainga haumarutanga me te whakahoahoatanga ki nga taputapu hou ake.

I whakauruhia nga whakahoutanga i tetahi ra i mua i te huihuinga motuhake a Apple, a ka taea e nga kaiwhakamahi te whakauru i a raatau ma o raatau punaha whakahaere. Mo te iOS me te iPadOS, ka kitea nga whakahōutanga i te tahua Tautuhinga i raro i te Whanui me te Whakahou Pūmanawa.

Ko nga whakahou iOS 15.7.9 me te iPadOS 15.7.9 kua tautuhia e te nama hanga 19H365. Ko te whakahou MacOS Big Sur 11.7.10 e mau ana i te nama hanga 20G1427, i te mea ko te macOS Monterey 12.6.9 kua tohua hei hanga 21G726.

Ko tetahi o nga whakapainga matua i roto i enei whakahoutanga ko te papaki mo CVE-2023-41064, he whakaraeraetanga haumarutanga ka taea pea te tuku i nga mahi waehere na roto i tetahi ahua hanga kino ma te whakamahi i te ImageIO. Ka whakatikahia e te papaki tetahi take puhake ma te whakarei ake i te whakahaere mahara, kia noho haumaru ake.

Kua whakaae a Apple kua puta nga purongo e kii ana he kaha te whakamahi i tenei whakaraeraetanga. Ko te kitenga o CVE-2023-41064 ka whakawhiwhia ki te Citizen Lab i Te Whare Wananga o Toronto's Munk School.

Rauemi:

– Te Citizen Lab i Te Whare Wananga o Toronto's Munk School