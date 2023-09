Ko te Apple Watch Ultra 2: Whakapai ake me nga waahanga hou

Ko te reanga tuarua a Apple Watch Ultra kua tae mai me te maha o nga whakahoutanga rongonui. Kei roto i te mataaratanga he tukatuka tere ake, e whai waahi ana kia roa ake te ora o te pākahiko. I tua atu, ko te Ultra 2 e whakanui ana i nga puoro pai ake mo nga panui hauora me te maramara U2 hou mo te aroturuki GPS tika ake.

Ko te maramara S9 auaha e whakakaha ana i te Apple Watch Ultra 2 me te whakaatu i tetahi tohu hou e kiia nei ko te "paa rua," hei whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi me te uru. Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o te mataaratanga ko te putanga-a-rorohiko a Siri e mahi motuhake ana i te WiFi, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i nga whakahau reo i roto i nga waahi katoa.

He rite ki te raupapa 9, i hurahia ano, ko te Ultra 2 e whakaatu ana i te pono o Apple ki te taiao. Kei roto i te mataaratanga te nui ake o nga mea hangarua i roto i tana keehi me te kore waro. I tua atu, ko te Ultra 2 i hangaia me te hunga kaingākau o waho i roto i te hinengaro ka hangaia me nga waahanga hangarua.

I runga i te hoahoa, ko te Ultra 2 e mau tonu ana te ahua o tona ahua o mua, me te whakaaturanga whakamua 49-millimeter te rahi. Ko te whakaaturanga e whakaatu ana i te kanapa o te 3,000 nits, me te whakapumau i te maaramatanga ahakoa i raro i te ra tika. Kua tukuna ano e Apple te whakaaturanga "Modular Ultra", ka whakatika aunoa ki te aratau po, kia pai ai mo nga kakahu o te ao me te po.

Ko te ora o te pākahiko te mea tino nui o te Ultra 2, me te mataaratanga e kaha ana ki te 36 haora o te whakamahi auau me te 72 haora i runga i te aratau iti-hiko.

Kei te waatea te Apple Watch Ultra 2 mo te ota-mua timata i tenei ra ka hokona mai i te Mahuru 22nd, me te utu o te $799.

