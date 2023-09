Ka hurahia e Apple te iPhone 15 hou me etahi atu hua whakahihiri

No tata nei kua panuitia e Apple tana rarangi iPhone hou i tana huihuinga whakarewatanga a-tau i Cupertino, California. I tua atu i te iPhone 15 e tino tumanakohia ana, kua tukuna ano e te rangatira hangarau nga Maataki Apple hou, Airpods me etahi atu taputapu whakaongaonga.

Ko te iPhone 15 e kiia ana he whakahoutanga nui me nga ahuatanga hou me te pai ake o te mahi. Ahakoa he iti noa nga korero mo te taputapu i tenei wa, kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai a Apple ki te ako atu mo ona kaha. Ko te purongo e karapoti ana i te iPhone hou kua roa e hanga ana mo nga marama, na te mea ko nga korero me nga riipapa kua piki te tumanako.

Engari ko te iPhone 15 ehara i te mea anake te hua e whakaatuhia ana e Apple i te huihuinga. Kei te whakauru ano hoki te kamupene i nga Apple Watches hou, tera pea ka haere mai me nga ahuatanga o te hauora me te whakapakari tinana. Hei taapiri, kei te whakarewahia e Apple nga Airpods hou, tera pea ka pai ake te kounga oro me te whakakore haruru.

Ko tenei huihuinga whakarewatanga a-tau he wa whakahihiri mo te hunga kaingākau hangarau me nga kaiwhaiwhai Apple. Ka whai waahi ki te kite i te heke mai o te rarangi hua o Apple me te kite i nga ahunga whakamua hou o te hangarau. Ka noho ano te huihuinga hei turanga mo Apple ki te whakaatu i tana pono ki te mahi auaha me te hoahoa.

Ka rite ki nga huihuinga o mua o te whakarewanga o Apple, ko te iPhone hou me etahi atu hua ka tino whakaputa i te tino hihiko me te hiahia. He hitori a Apple mo te whakatakoto i nga ahuatanga me te turaki i nga rohe o nga mea ka taea i te ao hangarau. Na te huraina o te iPhone 15 me etahi atu hua hou, kei te kaha tonu a Apple ki te whakapakari i tana tuunga hei kaiwhakahou i roto i te umanga.

