Ko te Paetukutuku Toa a Apple ka haere tuimotu i mua i te whakarewatanga o te iPhone 15

Ko te paetukutuku a Apple Store i noho tuimotu mo te wa poto i te ata o te Rātapu, he haora noa i mua i te whakarewanga o te iPhone 15 e tino tumanakohia ana. I whakaatuhia e te wharangi taunga he panui e kii ana kei te whakahouhia te paetukutuku me te akiaki i nga manuhiri kia hoki wawe. I whakaatuhia he tohu Apple pakiwaituhi puru-hina-hina, e hono ana ki te huihuinga whakarewatanga iPhone 15, me tetahi hononga hono ki te awa ora.

Ko te Tumuaki o Apple a Tim Cook kua whakaritea ki te hura i te putanga hou o te hua nui o te kamupene i te 1 i te ahiahi ET mai i te Steve Jobs Theatre o Apple Park. Kare tonu i te maarama mena ko te tukinga o te paetukutuku na te hiahia nui ki te iPhone 15, mena kei te whakarereke a Apple ki tana maakete ipurangi.

Ko te iPhone 15 ka tukuna i te Mahuru 22, me nga tauira e toru e waatea ana i nga waahi utu rereke. Ko te putanga paerewa ka timata i te $799, ko te whiringa Pro Max ka utu mo te $1,099. Ko tetahi huringa nui i roto i te iPhone 15 ko te tango i te tauranga utu paerewa USB-C, i whakahauhia e te Kotahitanga o Europi. Ko tenei nekehanga e tohu ana i te wehenga atu i te tauranga utu Uira a Apple.

Ko nga korero e pa ana ki te iPhone 15 ko te whakaurunga o te "Paetene Mahi," ka tere te uru atu ki nga kaiwhakamahi ki nga momo mahi me nga tautuhinga me te kore e iriti i te taputapu me te whakatere i roto i nga taupānga. Ahakoa he iti noa nga korero, ka whakapono nga tohunga ka taea e tenei paatene te rereke te iPhone 15 Pro mai i nga tauira o mua.

I te nuinga o te wa ka tukuna e Apple he hua hou i te ngahuru, ka tukuna te iPhone 14 i te marama o Mahuru i tera tau. Ko nga taonga a te kamupene, i eke ki te rekoata o te maakete mo te $3 trillion, he iti te heke i te wa o te hokohoko o te ata i te Rātapu.

