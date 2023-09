Ka whakaatuhia e Apple te iPhone 15 i te huihuinga "Wonderlust".

By

I whakahaerehia e Apple tana huihuinga "Wonderlust" i reira i whakaatu mana ai te iPhone 15 e tino tumanakohia ana. Ko tetahi o nga taapiri rongonui ko te Dynamic Island, he kamera tuatahi 799 megapixel e oati ana i nga whakaahua me nga ataata kounga teitei.

Ko nga korero me nga whakapae mo te iPhone 15 kua huri haere mo nga marama i mua i te huihuinga, ka puta te harikoa o nga kaihoko. Na te whakatuwheratanga mana, i whakapumautia e Apple nga ahuatanga hou me nga hangarau ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako mai i te putanga hou o to raatau taputapu rangatira.

I tua atu i te iPhone 15, i tukuna ano e Apple nga korero mo ana tauira Apple Watch hou, te Series 9 me te Ultra 2. Ko te raupapa 9 he mea tino rongonui na te mea e kiia ana ko te hua "wao kore tuatahi" a Apple, e whakaatu ana i te pono o te kamupene. ki te oranga tonutanga.

I angitu te tau 2023 a Apple mo nga hoko, me te $293.79 piriona katoa i puta mai i ana hua me ana ratonga i nga hauwhiti tuatahi e toru. Heoi, he iti te hekenga mai i te wa ano i tera tau i riro mai ai te kamupene $304.18 piriona.

Ko te whakaurunga o te iPhone 15 e tohu ana i te whakarereketanga me pehea e taea ai e nga kaihoko o te United States te hoko i te taputapu. Kei te anga whakamua a Apple ki te tapahi i nga kaikawe ahokore mai i te mahi hoko, ma te tuku i nga kaihoko ki te ngawari me te whakahaere i o raatau hoko iPhone.

I roto i te katoa, ko te huihuinga whakarewanga iPhone 15 i whakaatu i te kaha o Apple ki te mahi auaha me te tuku hua kounga teitei ki ana kaihoko. Na nga ahuatanga whakahihiri me nga ahunga whakamua, ko te iPhone 15 e kiia ana he mea rongonui i waenga i nga kaihoko.

