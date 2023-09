Te whakauru i te iPhone 15: Te Waea Hou a Apple

Kua whakaatuhia e Apple tana waea atamai hou, te iPhone 15, hei waahanga o tana Takahanga Wonderlust. Ko te iPhone 15 e rua nga tauira: ko te iPhone 15 me te iPhone 15 Plus, e whakaatu ana i nga whakaaturanga whakamiharo 6.1-inihi me te 6.7-inihi.

Ko tetahi o nga huringa tino rongonui i roto i te raupapa iPhone 15 ko te taapiri o te tauranga USB-C, e taea ai te tere o te utu. Ko tenei nekehanga ka puta mai hei whakautu ki tetahi Ture hou o te Kotahitanga o Europi e kii ana kia whakamahia e nga waea atamai katoa, papa, me nga kamera te USB-C i te tau 2024. Ka waatea te iPhone 15 i roto i nga momo mawhero, kowhai, matomato, puru, me te pango, e whakaatu ana i te kikorangi. karaehe matte hoki.

Ko te iPhone 15 he maha nga ahuatanga whakahirahira. Ka whakamahia he mata Super Retina XDR me te hangarau OLED, e tuku ana i nga tae oraora me te kanapa teitei ki te 2000 nits. Kei roto i te punaha kamera he kamera matua 48MP me te 2x telephoto me te topa tonu. Hei taapiri, ka tukuna e te iPhone 15 tetahi "Aratau Whakaahua Aunoa" ka taea e nga kaiwhakamahi te hopu i nga whakaahua whakaahua whakamiharo me te kore e huri a-ringa ki te Aratau Whakaahua.

Ma te maramara A16 Bionic, ko te iPhone 15 he pai ake te mahi me te pākahiko nui ake mo te whakamahi roa. Ko tetahi atu huringa nui ko te whakaurunga o te Moutere Dynamic, he kakari ahua pire he mea motuhake i mua mo nga tauira Pro. Heoi, ko te whakaaturanga ka mau tonu me te waahanga ProMotion, me nga reiti whakamahana ki te 120Hz, ka noho motuhake ki nga tauira iPhone 15 Pro.

I tua atu i te iPhone 15, i whakaatu ano a Apple i te iPhone 15 Pro. Ko te tauira Pro ka whakaatu i nga rauemi Titanium Grade 5, ka mama ake, ka whakanui i nga rohe iti. Ka whakaurua he "patene mahi" hou hei whakakapi i te whakahuri wahangu mowhiti matarohia, e tuku ana ki nga kaiwhakamahi te whānuitanga o nga mahi whakarite. Ko te iPhone 15 Pro ka whakakahangia e te maramara A17, e whakaatu ana i te hangarau 3 nanometer tuatahi me te GPU hou me nga taputapu hihi tere-tere mo te petipeti.

Na tana punaha kamera whakamiharo, whakapai ake i nga mahi, me nga ahuatanga hou, ka oati te raupapa iPhone 15 ki te whakaputa i tetahi wheako atamai.

