Poroporoaki ki te iPhone 13 Mini: Ka whakahekehia e Apple tana Waea Iti

Kua whakamutua e Apple te iPhone 13 Mini, whai muri i te ahua rite ki tona mua, te iPhone 12 Mini. Ko te waea iti-rahi kua tangohia mai i te raarangi a Apple, ka waiho he waahi mo te iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, me te reanga tuarua iPhone SE (2022).

Ko te iPhone 12 Mini, i whakauruhia i te 2020, i whakawhiwhia nga arotake whakauru. Ahakoa ko etahi, tae atu ki te kaituhi o tenei tuhinga, he kaiwhaiwhai mo te rahi kiato, he maha nga kaiwhakamahi i pouri ki te ora o te pākahiko me te mata kapi. Ko te mutunga, me whakaheke a Apple i te hanga o te iPhone 12 Mini ma te 70 ōrau i roto i te iti iho i te tau.

Na te whakakorenga o te iPhone 13 Mini, kei nga kaikawe mata iti etahi whiringa. Ko nga kaihokohoko tuatoru me nga kaikawe penei i a Amazon kei te tuku tonu te iPhone 13 Mini mo te hoko. I tua atu, he pai nga waea Android iti e waatea ana, me te iPhone SE reanga tuarua-a-putea, e whakaatu ana i te mata 4.7-inihi engari karekau etahi o nga ahuatanga matatau i kitea i roto i te tauira Mini kua mutu, penei i nga kamera takirua, MagSafe, ultra-wideband 5G, me te ID Kanohi.

Ahakoa kua whakatau a Apple ki te neke atu i te hanga waea iti-rahi, kei reira tonu etahi huarahi mo te hunga e pai ana ki te taputapu kiato. Ko te aukati i te iPhone 13 Mini ka pouri etahi, engari kei te waatea tonu nga whiringa kei te maakete mo te hunga e rapu ana i te waea iti ake.

Nga wehewehe:

- iPhone 13 Mini: Ko te putanga iti-rahi o te iPhone 13, i whakauruhia e Apple i roto i o raatau rarangi waea atamai.

– iPhone SE: He tauira iPhone pai-putea he iti ake te rahi o te mata, he rite tonu ki te whakatutuki i nga kaiwhakamahi e pai ana ki nga taputapu kiato.

Puna: Sheena Vasani, The Verge.