Karekau he iPads hou e tumanakohia ana mai i a Apple tae noa ki te tau 2024, e ai ki te Kaitātari Ming-Chi Kuo

Kua kii te Kairangahau a Apple a Ming-Chi Kuo kaore pea te kamupene e tuku tauira iPad hou i mua i te mutunga o te tau 2024. Ka pouri pea tenei korero ki te hunga e tatari ana ki te panui iPad hou i te wa e heke mai nei.

I te wa i whakahaerehia e Apple te huihuinga Wonderlust, i aro ki te hura i nga iPhones hou, Apple Watches, me te AirPods pea. I kii te whakaaro ka puta he whakahou iPad i Oketopa, e ai ki a Mark Gurman a Bloomberg. I kii ano a Gurman ko te iPad Air kua whakahoutia ka tata nei, na te mea ko te whakahou whakamutunga mo tenei tauira i te timatanga o te 2022. Heoi, ko te whakahou nui ake ki te iPad Pro, ka whakaatu i nga maramara M3 me nga mata OLED, kua whakaritea kia tukuna i muri mai. tau. I puta te whakahou iPad Pro hou i Oketopa 2022.

Kaore a Apple i tuku korero mana mo te tukunga o nga iPads hou.

I tua atu i te whakaroa i nga putanga iPad hou, i kii a Kuo i mua ko te rarangi MacBook a Apple me nga maramara M3 e kore e waatea i tenei tau. Ka taea pea e Apple te manaaki i tetahi huihuinga i te timatanga o te tau 2024 ki te whakarewa tahi i nga iPads hou me nga Macs, engari he mea whakaaro noa tenei.

