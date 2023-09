Te Takahanga Press a Apple e haere ake nei: He aha ta tatou e tumanako ai?

Kei te whakarite a Apple mo tana huihuinga perehi e tino tumanakohia ana, ka tu ki te tari matua o te kamupene i Cupertino, California. Ahakoa ko te huihuinga iPhone-a-tau e aro nui ana ki nga whakamohoatanga taapiri, i tenei tau ka tiimata a Apple ki te whakauru i te utu USB-C ki ona waea atamai mo te wa tuatahi. Ko tenei nekehanga ka rite ki nga ture a te Kotahitanga o Europi e kii ana kia tautoko nga taputapu iti katoa ki te utu USB-C hei te tau 2024.

Ko te tangohanga o te utu USB-C ka kore noa e whakamaarama i te utu utu puta noa i nga momo taputapu me nga waitohu engari ka whakaitihia hoki te maha o nga riihini me nga taura e tika ana kia tautohetohe nga kaihoko. E whakapono ana nga kaitätari he tino raruraru tenei huringa ki te hoahoa iPhone, engari ehara i te mea whakaari.

Hei taapiri atu ki te utu USB-C, ko te rarangi iPhone 15 e kiia ana ko te waahanga "Dynamic Island", ka whakakapi i te kakari ki runga o te mata. Ko nga tauira iPhone 15 Pro me te 15 Pro Max teitei ake e tika ana kia whai ahuatanga hou, tae atu ki te arotahi periscope whakamuri mo te topa whatu whakanikoniko me te casing titanium mo te taputapu mama me te kikokore. Ko enei tauira e tika ana kia whakakahangia e te maramara A17 hou a Apple, he tere ake te tukatuka me te roa o te ora o te pākahiko.

Ka tukuna ano e te huihuinga perehi nga whakahoutanga mo te pane mooni whakauru a Apple, te Vision Pro, ka whakarewahia i te tau 2024. Ka taea e Apple te tarai i nga ahuatanga hou me nga mahi tahi mo tenei hua heke mai.

I tua atu, tera pea ka hurahia e Apple ana Apple Watches hou, tae atu ki te Apple Watch Series 9, i te taha o nga iPhones hou. Ka whakaatuhia ano e te kamupene ana AirPods a muri ake nei me te putea utu USB-C-hototahi. Ko nga ra whakarewatanga mo nga punaha whakahaere e haere ake nei, penei i te iOS 17, ka panuitia ano.

Heoi, karekau te kaupapa ka puta he iPads hou, rorohiko Mac ranei, i te mea e tatari ana nga kaititatari ka tae mai enei panui hei te Oketopa. Waihoki, kaore a Apple i matapaehia ka tukuna he taputapu kopa hei whakataetae ki nga tuku a Samsung me Google.

Hei whakarāpopototanga, ko te huihuinga perehi a Apple e kii ana i nga whakahoutanga whakaihiihi me nga huringa, me te whakaurunga o te utu USB-C ki nga iPhones tetahi mea nui. Ka taea hoki e nga kaihoko te titiro whakamua ki nga ahuatanga hou i roto i te rarangi iPhone 15, me nga whakahianga mo te Vision Pro i konatunatua te pane mooni. Ko te huihuinga ka tu ki te tari matua o Apple, ka tukuna ki runga i to raatau paetukutuku.

Rauemi:

– Puna 1 [Hono]

– Puna 2 [Hono]