He Aporo te tipu tipu, he taonga uara ranei?

I roto i nga purongo tata nei, kua aro nui a Apple (AAPL) mo tana panui iPhone 15 me te heke o ana kararehe whai muri i nga purongo o Haina e aukati ana i nga kaimahi a te kawanatanga ki te whakamahi i nga iPhones i te mahi. Na tenei i arahi te maha o nga kaitätari ki te patapatai mehemea kua tohua a Apple hei tipu tipu, hei taonga wariu ranei.

Hei tātari i tenei take, ka tirotirohia e te Kairīpoata Matua a Yahoo Finance a Allie Garfinkle te heke mai o Apple me te tohutohu i nga kaipupuri putea me pehea e mohio ai ratou ki te rakau.

Ko nga rakau tipu e hono ana ki nga kamupene e tumanakohia ana kia tere te tipu me te whakanui ake i o raatau moni ki runga ake i te toharite. He maha nga wa e hokohoko ana enei rakau ki nga utu utu nui ake na te tumanako a nga kaipupuri moni mo te tipu a meake nei. I tetahi atu taha, e kiia ana he iti te uara o nga rakau wariu e pa ana ki o raatau utu nui. Ko enei rakau kaore pea i te rite te kaha o te tipu ki nga rakau tipu, engari he maha nga wa e whakaarohia ana he mea tino pakari me te hokohoko i te utu utu.

Kei a Apple te hitori o te kite hei tipu tipu, i peia e ana hua pakaru whenua penei i te iPhone me te iPad. Heoi, ko nga wero o te kamupene tata nei, tae atu ki te whakaheke i nga hoko iPhone me nga raruraru tauhokohoko me Haina, kua puta ake nga awangawanga mo tona kaha ki te haere tonu i tenei huarahi tipu.

E kii ana a Garfinkle me whakatata atu nga kaipupuri moni ki a Apple ehara i te mea he tipu, he taonga wariu ranei, engari me whakaaro he ranu. Ka whakanuia e ia te kaha o te tuunga putea o te kamupene, tae atu ki te nui o te rahui moni, te whakanui ake i nga utu toha, me te kaupapa hoko tuari hea. Ko enei ahuatanga e tohu ana kei a Apple nga ahuatanga o te tipu me nga rakau uara, na te mea he whiringa haumi ataahua mo nga kaipupuri putea he rereke nga rautaki.

I a koe e whakaaro ana ki te whakangao ki Apple, me whai whakaaro nga kaipupuri moni ki nga ahuatanga penei i te paipa hou o te kamupene, nga whai waahi maakete pea, me te whenua whakataetae. Ka awhina enei mea ki te whakatau mena ka taea e Apple te pupuri i tana tipu me te whakahoki mai i te maia o nga kaipupuri moni.

I te nuinga o te waa, ko te whakarōpūtanga o Apple hei tipu, he taonga wariu ranei ehara i te tino whakatau. Ko tana angitu o mua hei rakau tipu me tana tuunga putea o naianei hei taonga wariu e whakaatu ana i te tirohanga rereke. Ki te whakatau i nga whakataunga haumi, me ata arotake e nga kaipupuri moni te kaha o Apple mo te tipu a meake nei me tana uara o naianei.

