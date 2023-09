Ka panuitia e Apple te iPhone 15 me te Apple Watch i te Hui Whakarewa Tau

I whakahaerehia e Apple tana huihuinga whakarewatanga iPhone a-tau i Apple Park i Cupertino, California, ka hurahia te iPhone 15 me te iPhone 15 Plus e tino tumanakohia ana. I whakaatuhia ano e te huihuinga te Apple Watch hou, he mea hanga ki te 95% titanium.

Ko tetahi huringa nui i roto i te rarangi hua o Apple ko te neke atu i te hiako hei rauemi. I whakauruhia e te kamupene etahi roopu me nga tae hou i runga i te muka me te kirihou, e whakaatu ana i to raatau pono ki te whakamahi i nga rawa hangarua. Ko tenei nekehanga e tohu ana i te wehenga mai i te whakarewatanga o te Apple Watch taketake i te tau 2014, i whakanuia te ahua me nga whakapaipai papai penei i te hiako.

Ko te iPhone 15 me te iPhone 15 Plus inaianei kei roto i te Dynamic Island, he waahanga i whakauruhia ki te iPhone 14 Plus o mua. Kei te waatea tenei hangarau whakaatu hihiri i runga i nga tauira teitei me te iti-mutunga o te iPhone 15.

I hurahia te iPhone 15 i roto i te ataata arokite, e whakaatu ana i ona tae hou: mawhero wahangu, kowhai, matomato, puru, me te pango. Ko Tim Cook, te Tumuaki o Apple, i whakaatu te taapiri hou ki te rarangi iPhone.

Mo te utu, ko te Apple Watch Ultra 2 te utu mo te $799, te Series 9 ki te $399, me te tuarua-whakatupuranga SE i te $249.

Kei te huri ano a Apple i ana roopu mo te Apple Watch. I runga i te aro ki te oranga o te taiao, i whakaurua e te kamupene nga here whatu pai hou he 100% kore hiako. I mahi tahi a Apple me te waitohu papai Hermès i runga i nga roopu hou e wha me te panui i te mahi tahi me te waitohu kakahu hakinakina Nike.

Ko te mea nui o te Apple Watch Ultra 2 hou ko tana maramara S9, e taea ai te rapu tika i roto i te hoahoanga reanga tuarua ultra-whanui. He whakaaturanga hou e kaha ana ki te 3,000 nits, 72 haora te ora o te pākahiko, me te 95% titanium recycled.

I whakanuia ano nga kaupapa taiao a Apple i te huihuinga. Ko Lisa Jackson te kaiwhakahaere o mua o te Tari Tiaki Taiao me te kaiwhakahaere o Apple i korero mo te kaha o te kamupene ki te horoi i te kaha me te whakaiti i nga tukunga i roto i tana mekameka tuku.

I roto i te riipene whakaata mo nga kaupapa taiao a Apple, ko te kaitapere wahine a Octavia Spencer i puta te ahua ko "Mother Nature," i te taha o Tim Cook me Lisa Jackson.

I kitea te aro nui a Apple ki te matauranga horihori i te whakaurunga o te “neural engine,” he whakatere AI kua mau ki roto i ona maramara. Ko tenei hangarau e whakanui ana i nga kaha ako miihini i te wa e arotau ana te kohi hiko, te wehe i a Apple mai i nga kaiwhakataetae penei i a OpenAI me Google.

I panuitia ano nga ahuatanga hou mo te Apple Watch, tae atu ki te Double Tap, ka taea e nga kaiwhakamahi te taunekeneke me te taputapu ma te whakamahi i o ratou maihao tohu me o ratou koromatua me te kore e pa ki te mata. Kua pai ake te ahua o te Mataara "Kimihia taku iPhone" kia pai ake ai nga korero mo te waahi.

I roto i te katoa, ko te huihuinga a-tau a Apple i whakaatu i ana mahi hou i roto i nga waea atamai me nga maataki atamai, e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te pumau, AI, me te wheako kaiwhakamahi.

