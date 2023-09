Ko Apple me te hoa AAA ki te kawe i nga awhina i te taha huarahi ki nga iPhones

Kua panuitia e Apple he hononga hou me te AAA ki te kawe mai i te Awhina Roadside-powered Roadside ki te iPhone 15 me te iPhone 14. Ko tenei ahuatanga ka whakawhānui ake i runga i te Emergency SOS inaianei ma te amiorangi, i whakauruhia me te iPhone 14. Ma tenei ratonga hou, ka taea e nga kaiwhakamahi iPhone. Inaianei ka whiwhi awhina mo nga raru motuka penei i te peera paahi, ka pau ranei te hau ina ngaro ana i te awhe waea.

Ina whakahohehia he iPhone 14, iPhone 15 ranei, ka whiwhi nga kaiwhakamahi i nga tau e rua mo te uru kore utu ki te SOS ohorere me te awhina i te taha huarahi. Ko nga ratonga e whakaratohia ana ma tenei waahanga ka hipokina i raro i nga tikanga mema AAA mo nga mema AAA, e waatea ana ranei i runga i te utu-ia-whakamahi mo te hunga ehara i te mema.

Ki te uru atu ki te ratonga Awhina i te taha huarahi, ka taea e nga kaiwhakamahi te tuhi noa ki a AAA mo te awhina i nga ahuatanga ohorere penei i te raka ki waho o to waka, ka pau ranei te wahie. Ka whakamahia e tenei waahanga te Kuputuhi ohorere a Apple ma te kowhiringa amiorangi ina kore he waea waea, Wi-Fi ranei e waatea ana.

Ina whakapā atu tetahi kaiwhakamahi ki a AAA mo te awhina, ka puta mai he patai patai ki te mata hei kohi korero tino nui. Ko enei korero ka taea te tuku ma te amiorangi ki AAA, ka tukuna he karere tika ki te kaiwhakamahi me te tuku awhina ki to raatau waahi. Heoi, he mea nui kia mahara ko tenei ahuatanga amiorangi me maarama te tirohanga ki te rangi, kia kore ai e mahi i roto i nga waahi ngahere nui, i etahi atu waahi ranei kua araia nga tirohanga.

Ahakoa kaore a Apple i panui i te utu mo te Emergency SOS i muri mai i nga tau tuatahi e rua, he mihi maioha mo nga kaiwhakamahi iPhone e hiahia ana ratou ki te awhina i nga waahi tawhiti, i nga waahi ranei kaore i te waatea nga tikanga korero tuku iho.

Puna: Apple, AAA