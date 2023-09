Ka piki ake nga Tiri a Apple i mua i te Hui Whakarewa Hua

By

Kua kite nga hea a Apple i te pikinga o te tauhokohoko i mua i te maakete i te wa e whakarite ana te rangatira hangarau ki te hura i tana rarangi hua hou i tetahi huihuinga whakarewatanga e tino tumanakohia ana. Ko te huihuinga, ko 'Wonderlust' te ingoa, ka tu ki te Apple Campus i Cupertino, California ka whakaatu i nga whakahoutanga puta noa i te huinga hua o Apple, tae atu ki te huraina o te iPhone 15.

Ko te kaupapa whakarewanga hua e kiia ana ka arahina e te Tumuaki Tim Cook, nana e whakaatu te reanga hou o nga iPhones rongonui a Apple. Ko nga kaiwhaiwhai a Apple me nga kaihoko mohio-hangarau e tatari ana ki tenei huihuinga, me te tumanako kia kite i nga ahuatanga hou me nga whakapainga ka tukuna e te iPhone 15.

Kua roa te iPhone he hua nui mo Apple, a ko ia whiti hou ka mau mai i nga tumanako nui. Ko te iPhone 15 e kiia ana he maha nga ahuatanga hou, tae atu ki te punaha kamera kua whakahou ake, he tere tere, he pai ake te ora o te pākahiko. Ko enei whakapainga e tika ana kia pakari ake te tuunga o Apple hei kaiarahi mo te umanga atamai.

I te wa e tata mai ana te huihuinga whakarewatanga, kei te tipu haere tonu te ihiihi me te tumanako ki waenga i nga kaipupuri moni me nga kaihoko. Ko te angitu o te iPhone 15 ka whai paanga nui ki nga mahi putea a Apple me te maakete katoa.

I te katoa, kei te piki ake nga hea a Apple i mua i te huihuinga whakarewanga hua, e whakaatu ana i te taumata tiketike o te hiahia me te tumanako e karapoti ana i nga tuku hou a te kamupene. Kei te maataki nga kaipakihi ki te kite me pehea te whakautu a te maakete ki te iPhone 15 me te whai waahi ki te angitu tonu a Apple i roto i te umanga hangarau.

