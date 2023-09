Ko te iPhone 15 kei te heke mai a Apple: He aha te tumanako

Kei te anga whakamua a Apple ki te whakaputa i tana iPhone 15 e tino tumanakohia ana i roto i tana whakaaturanga hua-a-tau. Kua paheke te hokonga o te roopu hangarau, e toru nga hauwhā karapīpiti o te hekenga o nga nama, e tohu ana i tetahi atu hekenga i roto i te hauwhā o naianei. Na tenei i paheke te utu o nga kararehe a Apple me te aukati i te tipu o te uara o te maakete.

He rite ki nga korero o mua, ko te iPhone 15 e kore e whakaarohia kia whai waahi nga mahi hangarau. Engari, tera pea ka nui ake nga whakapainga ki ona maramara, pākahiko, me nga kamera. Heoi, ko tetahi huringa nui ko te tango i te paerewa taura USB-C, tera pea ka whakauruhia e Apple mo te utu.

Ko tenei nekehanga ki te USB-C ko te mea tuatahi i peia e te mana whakahaere a te Pakeha e kii ana kia whakakorehia nga taura tauranga Uira i te tau 2024. Kei te whakapaehia mehemea ka whakatinanahia e Apple tenei huringa puta noa i te ao, ka herea ranei ki te maakete Pakeha. Waimarie, he maha nga kaihoko kei a raatau nga taura USB-C na te whanui o te whakamahi puta noa i nga momo taputapu, na te mea he pai te whakawhiti. Ko nga taura USB-C he tere ake te utu me te whakawhiti raraunga ka whakaritea ki nga taura Uira, tera pea ka kitea he pai mo nga kaihoko.

Hei taapiri, ko nga tauira iPhone 15 ka whakaatu ano i te hoahoa hou, me te tapahi ahua-ahua i runga i te mata whakaatu e kiia nei ko "Dynamic Island." I whakauruhia tenei huānga hoahoa me nga taputapu Pro me Pro Max o tera tau. He korero ano hoki mo nga putanga Pro me Pro Max e whakauru ana i te riipene whakaata waea ahua-periscope me te topa whatu 6x, e whakarato ana i te wheako kamera pai ake mo te whakaahua tawhiti.

Na enei whakamohoatanga, ka matapaehia e nga kaitätari te pikinga pea o nga utu o nga tauira Pro me Pro Max. Ka tae mai tenei i te wa e pa ana te pikinga o muri mai i te mate urutaru ki nga tahua o te whare, e whakamatau ana i te hiahia o nga kaihoko ki te utu mo nga taputapu moni.

I tua atu i nga iPhones hou, ko te tumanako ka hurahia e Apple ana maataki atamai hou me te punaha whakahaere iOS 17 e haere ake nei. Ka whakauruhia e te iOS 17 nga ahuatanga penei i nga tuhinga tuuturu o nga waea kaore i whakautuhia, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatau mehemea ka whakautuhia te waea i mua i te rekoata o te reo.

I te katoa, ko te tukunga iPhone 15 a Apple e tino tumanakohia ana, ahakoa te kore o nga ahunga whakamua hangarau nui. Ko te tango i nga taura USB-C, te whakapai ake i nga kamera, me nga whakahoutanga rorohiko e tika ana hei whakapoapoa i nga kaihoko me te akiaki i nga hoko.

