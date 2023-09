Me pehea te Maataki i te Takahanga Mahuru Mahuru a Apple

By

Ko nga kaiwhaiwhai hangarau puta noa i te ao kua tino tatari mo te huihuinga matua o Mahuru a Apple. Waimarie, ka taea e koe te uru atu ki roto i te ihiihi ma te tuku ora i te huihuinga ma te ipurangi. Anei he aratohu mo te maataki i te huihuinga e tino tumanakohia ana:

1. Tirohia te Paetukutuku Whaimana a Apple: Me timata ma te whakatere ki te paetukutuku mana a Apple. I roto i te waahanga "aporo takahanga", ka kitea e koe he rerenga ora o te huihuinga. Paatohia te hono kia uru atu ki te awa me te pai ki te kaupapa matua i roto i te waa-pono.

2. Tirohia te YouTube Channel a Apple: Ka noho ora ano a Apple i te huihuinga i runga i tana hongere YouTube. Mena he pai ki a koe te maataki ma YouTube, toro atu ki te hongere me te whakakaha i nga whakamohiotanga kia kore koe e ngaro i nga whakahoutanga.

3. Whakamahia te Apple TV App: Mena kei a koe he Apple TV, ka taea e koe te uru atu ki te awa ora ma te taupānga Apple TV. Whakatuwheratia te taupānga ka rapua te roma ora o te huihuinga. Ma tenei ka taea e koe te maataki i te kaupapa matua mai i te whakamarie o to ruuma noho i runga i te mata nui ake.

Ma te whai i enei mahi ngawari, ka taea e koe te whakarongo ki te huihuinga matua o Mahuru a Apple ahakoa kei hea koe. Kia mau ki nga korero hou mo nga hua, nga ahunga whakamua hangarau, me nga korero whakahihiri mai i a Apple.

Nga wehewehe:

– Takahanga Matua: He whakaaturanga, he panui ranei na Apple e whakaatu ana i nga hua hou, nga whakahou rorohiko, me nga hangarau auaha.

– Rere Ora: Ko te paohotanga o tetahi huihuinga i runga i te ipurangi, ka taea e nga kaimakitaki te maataki i te huihuinga i te wa e tupu ana.

Rauemi:

– Paetukutuku Whaimana a Apple

– YouTube Channel a Apple

– Apple TV App