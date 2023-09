Ko te tumanako a Apple ka hurahia te Rarangi iPhone Hou me te Kaitohu USB-C

Kua whakaritea a Apple ki te whakapuaki i tana rarangi iPhone hou i tenei ra, e kiia ana ka puta he huringa mai i te Uira ki nga tauranga uta USB-C. I puta mai tenei nekehanga i muri i te tautohetohe me te Kotahitanga o Europi (EU), nana i whakahau kia hototahi nga taputapu iti katoa, tae atu ki nga waea, ki nga taura utu USB-C hei te mutunga o te tau e haere ake nei. E tohe ana te EU ko tenei huringa ka whakaiti i te ururua me te penapena moni mo nga kaihoko.

I tohe a Apple i mua ko tana taura Uira he haumaru ake i nga riihi USB-C, kua whakamahia e nga kamupene whakataetae penei i a Samsung. Heoi, kei te whai te kamupene inaianei ki nga whakaritenga a te EU. Ko nga tauira iPhone hou e tika ana kia hurahia i te huihuinga Wonderlust a Apple, ko te tikanga ko te wa o te tau ka whakauruhia nga iPhones hou.

Ka tae mai tenei panui i te wa e anga ana a Apple ki te whakaheke i nga hoko iPhone na te nui o nga utu. Kei te whiriwhiri nga kaihoko ki te whakaroa i te whakahou ki nga tauira hou ake. I tua atu, kei te whakahaere te kamupene i nga raruraru takawaenga i waenga i te United States me Haina. Ko nga purongo e kii ana kei te aukati te kawanatanga o Haina i nga kaimahi a-iwi ki te whakamahi waea a Apple.

E matapae ana nga kai-a-tangata ko te whakawhiti ki te USB-C te kaupapa matua o te panui a Apple. E whakapono ana a Yory Wurmser, Tumuaki Kaitohutohu mo Insider Intelligence, ko te huihuinga o tenei ra ka whakaatu ano i nga tauira Apple Watch me AirPod hou, engari ko te iPhone 15 te tuku tino nui mo te kamupene. E whakapono ana nga kaihanga kaupapa here a te EU ko te whakaurunga o te riihini noa ka ngawari te oranga o te Pakeha me te whakakore i te hiahia mo nga kaitarai tawhito, ka puta he penapena utu mo te €250 miriona ia tau mo nga kaihoko.

Ahakoa kei te awangawanga etahi o nga kaihoko mo te huringa taura, ko nga kaititatari penei i a Avi Greengart mai i Techsponential e matapae ana i roto i te reanga, ka whakaae nga kaihoko ki te paerewa hou. Kei te tumanakohia ano ka whakanuia e Apple nga utu mo ana tauira Pro me nga whakapainga ki nga kamera iPhone me nga maramara.

Ko te hekenga tata o nga hoko iPhone, e tata ana ki te haurua o nga hua katoa a Apple, kua puta nga awangawanga. Ko nga here a te kawanatanga o Haina ki nga iPhones i nga tari a te kawanatanga me nga hinonga kua tautokohia e te kawanatanga kua pa ki nga hea a Apple me nga whakaaro o te maakete. Heoi, e whakapono ana nga kaitätari pera i a Dan Ives mai i Wedbush he nui te wahanga o te maakete a Apple i Haina me te whakaaro ka pa mai te aukati i tetahi hautanga iti o te hoko iPhone i te motu.

Rauemi:

- AFP

Nga wehewehe:

– Nga tauranga utu uira: Ko nga tauranga utu rangatira e whakamahia ana e nga taputapu Apple.

– USB-C: He tauranga utu mo te ao e noho ana hei paerewa ahumahi mo te maha o nga taputapu hiko.

– Uniana Ūropi (EU): He uniana tōrangapū me te ōhanga o ngā whenua mema e 27 kei Uropi.

– Nga taura utu USB-C: Ko nga taura USB-C, e mohiotia ana ko USB Momo-C, he taura whakahuri ka taea te tuku hiko me nga raraunga.