Ka whakaatuhia e Apple te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro hou i te Takahanga Wonderlust

Kua panuitia tata nei e Apple ana taapiri hou ki te rarangi iPhone, te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro, i tana huihuinga "Wonderlust" e tino tumanakohia ana i tu ki California. I te taha o enei waea atamai hou, i whakaurua ano e Apple he Apple Watch Series 9 kua whakahou ake me te maataki maamaa Ultra utu nui.

Ko tetahi huringa nui i roto i nga tauira iPhone hou ko te whakakapinga o te taura Uira tuku iho a Apple me te hangarau USB-C mo te utu. Ko tenei huringa e whai ana ki te whakarato ki nga kaiwhakamahi he wheako utu pai ake me te whai kiko.

I tua atu i tenei, ko te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro e whakanui ana i nga kamera pai ake me nga kaiwhakatikatika, e kii ana i nga kaiwhakamahi he whakahoutanga nui mo te whakaahua me te mahinga o te taputapu.

He mea nui te wa o tenei huihuinga mo Apple, i te mea ka pa ki nga wero penei i te aukati i nga kaimahi a te kawanatanga i Haina ki te whakamahi iPhones. Ko tenei aukati, me te heke o te tono waea atamai i te ao katoa, he wa tino nui mo Apple ki te whakamatau i tona kaha me tana mahi hou i roto i te maakete atamai tino whakataetae.

Na te whakaurunga o te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro, e whai ana a Apple ki te hopu i nga kaihoko me ana ahunga whakamua hangarau hou me nga waahanga tapahi. Ko te huihuinga Wonderlust he waahi mo Apple ki te whakaatu i tana pono ki te tuku i nga wheako kaiwhakamahi.

I te katoa, ko nga whakaaturanga hua hou a Apple ka puta nga tumanako whakahihiri mo nga kaiwhakamahi, e kii ana kia pai ake te mahi me te mahi i roto i nga waea atamai me nga kakahu. I te mea e kaha haere tonu ana te roopu hangarau ki te pana i nga rohe o te auahatanga, kei te noho tonu kia kitea me pehea enei taapiri hou e hanga ana i te heke mai o te rauwiringa kaiao a Apple.

