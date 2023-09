Ka panuitia e Apple nga Tauira iPhone Hou me etahi atu i te Takahanga matua

Kei te anga whakamua a Apple ki te whakaatu i tana rarangi hou o nga tauira iPhone i roto i tana huihuinga matua e tino tumanakohia ana, ko "Wonderlust." Kua whakaritea te huihuinga mo te Rātapu i te 10 AM PT, ka tukuna oratia mo te hunga whakarongo puta noa i te ao. I te taha o nga iPhones hou, ka hurahia ano e Apple tetahi Apple Watch hou me te tuku whakahou mo te pane Vision Pro VR e haere ake nei.

Ko nga korero e kii ana ka whakauruhia e Apple nga tauira iPhone e wha o muri mai: te iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, me te iPhone 15 Pro Max. Ko te mea nui, ko nga tauira "Pro" e tika ana kia puta he huringa mai i nga anga kowiri tira ki nga papa titanium maamaa me te angiangi. Ahakoa he whakaaro mo te ahua o te ahua, ka noho huna nga korero kia tae ra ano ki te huihuinga.

Ko tetahi huringa nui tera pea ka panuitia e Apple ko te whakawhiti mai i tana tauranga Uira rangatira ki te tauranga USB-C kua tino whakamahia. Ko tenei nekehanga ka peia e nga ture a te EU ka whai paanga pea ki te pehea e uru ai nga kaihoko iPhone a muri ake nei me o raatau taputapu. Kei te noho tonu me pehea te whakaatu a Apple me te whakamana i tenei huringa ki ona kaihoko.

I tua atu i te whakaaturanga iPhone, ka whai waahi pea a Apple ki te whakaatu i tetahi waahanga hou o te Apple Watch. Kei te kamupene he rekoata mo te whakahou i tana taputapu kakahu rongonui i ia tau, ahakoa he iti tonu nga korero mo te Apple Watch hou.

I tua atu, ka pa atu a Apple ki te Vision Pro, ko tana upoko mooni mariko e tino tumanakohia ana. Na te huihuinga iPhone e aro nui ana, kaore e miharo mena ka tukuna e Apple nga whakahoutanga mo te ahunga whakamua o te Vision Pro i mua i tana whakarewanga e tumanakohia ana a tera tau.

Ki te maataki i te rerenga ora o te huihuinga matua, ka taea e nga kaimakitaki te uru tika ki runga i te paetukutuku mana a Apple, ma YouTube ranei. Ka waatea te huihuinga i runga i te roma ora a YouTube, a ka whakaatuhia e te taupānga Apple TV te huihuinga ora me nga mea o mua mo te hunga e pai ana ki te whakamahi Apple TV.

Na te hura tata o nga tauira iPhone hou, nga whakahoutanga pea ki te Apple Watch, me nga tirohanga mo te whanaketanga o te pane Vision Pro VR, ka oati te kaupapa matua a Apple he whakaaturanga whakaihiihi o nga mahi hou me nga whakahere a te kamupene.

