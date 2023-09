Ka Whakanuia e Apple nga Tauira iPhone Hou me nga Whakahoutanga Pumanawa ki a Apple Watch me Vision Pro i te Takahanga matua

Kua whakaritea a Apple ki te hura i tana rarangi hou o nga tauira iPhone i roto i tana huihuinga matua "Wonderlust". Ko te roroa hangarau e kii ana ki te whakauru i nga reanga o muri o nga iPhones, tae atu ki te iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, me te iPhone 15 Pro Max. He mea whakahihiri, ka kowhiria pea a Apple mo nga papa titanium hei utu mo te kowiri tira mo ana tauira "Pro", ka hua ake nga taputapu mama me nga bezels mata angiangi pea. Ahakoa kaore e mohiotia ana te ahua tika, ka whakaatuhia e te huihuinga a Apple te tirohanga tuatahi mo enei hoahoa hou.

Hei whakautu ki nga ture a te EU, me whakakapi ano a Apple i tana tauranga Uira rangatira me te tauranga USB-C paerewa ake. Ko tenei huringa he whai waahi pai mo Apple ki te whakatika me pehea tana whakamahere ki te whakatere i tenei nekehanga me te pehea e whakautu ai nga kaihoko ki tenei whakarereketanga.

I te taha o nga tauira iPhone, ka whai waahi pea a Apple ki te whakauru i tetahi waahanga hou o te Apple Watch. I nga wa o mua, ka whakahouhia e te kamupene tana raupapa maataki atamai i ia tau, ahakoa he iti noa nga korero e pa ana ki nga whakahoutanga pea mo te Apple Watch o tenei tau.

Ano, ka korero pea a Apple mo te Vision Pro i te wa o te huihuinga matua. Ahakoa he iti noa nga korero e waatea ana, kei te tumanako te kamupene ki te whakarewa i tana pane mooni mariko, te Vision Pro, hei te tau e haere ake nei. Ma te whakaaro ki te aro nui i kohia e nga huihuinga iPhone a Apple, ko nga korero kua tohatohahia mo te Vision Pro e kore e kore e kaha te tumanako mo tenei hua e haere ake nei.

Mo te hunga e pirangi ana ki te maataki i te huihuinga, ka noho ora a Apple i te korero matua i runga i YouTube, ka taea e nga kaimakitaki te uru atu ki te awa ora i runga i tenei wharangi. Ka taea hoki e nga kaiwhakamahi Apple TV te uru atu ki te ihiihi ma te whakarewa i te taupānga TV me te kimi i te waahanga "Apple Special Event" ki te maataki i te huihuinga ora, ki te tirotiro ano i nga korero matua o mua. Ko te tikanga, ko nga tangata kaore he Apple TV, he manakohanga ranei mo YouTube ka taea te whakawhirinaki ki te waahanga Apple Events o te paetukutuku a Apple ki te tuku ora i te huihuinga i roto i ta raatau tirotiro pai, tae atu ki a Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, me Google Chrome.

I roto i te katoa, ko te kaupapa matua a Apple e oati ana ki te tuku i nga panui whakahihiri, e whakaatu ana i nga tauira iPhone hou, nga whakahou pea ki te Apple Watch, me nga tirohanga ki te Vision Pro e tino tumanakohia ana.

Nga wehewehe:

– Tauranga uira: He tauranga honohono rangatira i whakawhanakehia e Apple mo ona taputapu pūkoro.

– Tauranga USB-C: He tūhono paerewa e whakamahia ana kia tere ake te whakawhiti raraunga me te kaha ki te utu.

- Nga papa titanium: Ko te waahanga hanganga e karapoti ana i nga taha o te iPhone, i tenei keehi ka tito mai i te titanium, e tuku ana i te mauroa me te whakaheke taumaha.

