Rangatū iPhone 15: Utu, Whakapai, me nga korero

By

Kua rite a Apple ki te hura i tana rarangi iPhone 15 i te huihuinga "Wonderlust" i tenei ra, a he maha nga riipapa me nga korero kua puta mo te utu o nga tauira iPhone 15 Pro. E ai ki enei puna korero, ko nga tauira iPhone 15 Pro me iPhone 15 Pro Max ka kite i te pikinga nui o nga utu ka whakaritea ki nga tauira o tera tau. Ko te iPhone 15 Pro Max e kiia ana ko te utu teitei ake.

Ko nga korero e kii ana ko nga tauira vanilla iPhone 15 me te iPhone 15 Plus ka whakarewahia i te utu rite ki o raatau o mua, engari ko etahi purongo e tohu ana tera pea he pikinga utu iti. I tetahi atu taha, ko te iPhone 15 Pro Max e kiia ana ka whiwhi i te pikinga utu nui rawa atu i te taha o te whakahoutanga nui rawa atu, kei roto ko te riipene kamera ahua-periscope me te titanium chassis.

Ko nga korero hou mai i Macrumors e kii ana karekau he pikinga utu mo nga tauira kore-pro iPhone 15. Ko te tauira turanga o te iPhone 15 ka tiimata ki te $799, he rite te utu ki te iPhone 14 i tera tau. I Inia, i whakaritea te utu o te tauira turanga ki te Rs 79,900, a tera pea ka noho tonu i tenei tau.

Ko nga tauira iPhone 15 Pro e kiia ana ko nga whakahoutanga hoahoa penei i nga bezels angiangi me te kopikopiko, me te anga titanium hou hei whakakapi i te chassis kowiri tira. He korero mo te paatene "wahangu" kua hoahoatia ano hei paatene Mahi rite ki te Apple Watch Ultra. Ka whakakapi pea tenei huringa i te paatene takahuri taha i kitea i nga reanga iPhone o mua.

Ko te iPhone 15 Pro te tumanako ka piki ake te utu mo te $100, ka tiimata mai i te $1099 i te US. Ma tenei ka piki ake te utu o te iti rawa Rs 10,000 i Inia. Ko te super-premium iPhone 15 Pro Max e kiia ana ko te pikinga utu nui rawa atu, me te utu tiimata ka taea te $1299 i te US.

Rauemi:

– Macrumors

– Kaihanga take iPhone rongonui Spigen