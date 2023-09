Ka Whakaatuhia e Apple Apple Watch Series 9 hou me nga waahanga Whakanuia

I whakahaerehia e Apple tana huihuinga e tino tumanakohia ana i tenei ra, me te whakauru i nga momo taputapu taputapu hou. Ko te mea nui o te huihuinga ko te huraina o te taapiri hou ki a raatau rarangi kakahu, te Apple Watch Series 9.

Ko te maataki atamai hou e whakahaerehia ana e te maramara S9 tapahi-mata, e whakanui ana i te 60% te pikinga o te mahi me te 30% te tere atu o te GPU ki to mua. Ko Deidre Caldbeck, te kaiwhakahaere o Apple Watch Product Marketing, i kii ko "te maramara mataaratanga tino kaha."

Ko tetahi o nga whakapainga matua i roto i te Raarangi 9 ko te whakamaaramatanga ake, kua piki ake ki te 25%. Ma tenei whakapainga ka pai ake nga whakahau reo me nga taunekeneke ki a Siri mo nga kaiwhakamahi.

Ko te raupapa 9 e whakaatu ana i nga ahuatanga hou whakahihiri. Ka taea e nga kaiwhakamahi te uru atu ki nga raraunga hauora me Siri, kia pai ai te aro turuki i o raatau oranga me o raatau oranga. Ko tetahi atu waahanga e kiia ana ko Name Drop ka taea e nga kaiwhakamahi te tiri korero whaiaro ki etahi atu kaiwhakamahi tata kei a raatau ano he Apple Watch Series 9. I tua atu, ko te waahanga Double Tap ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga mahi o te mataaratanga ma te paato i te maihao tohu me te koromatua o te ringa e mau ana ratou mataara.

Kua whakaruaruatia e Apple te kanapa o te whakaaturanga, me te pai ake o te tirohanga ahakoa i te ra kanapa. Ko tetahi atu taapiri whaihua ko te kaha ki te ping to iPhone tika mai i te mataaratanga, kia maamaa ake te kimi i to waea ina ngaro ana.

I etahi atu korero, kua puta nga korero me nga tohu ka tae mai te iPhone hou me te hononga USB-C. Ahakoa kaore ano kia whakamanahia, ko nga puna mekameka tuku me nga purongo hou e kii ana kei te huri a Apple. Ma tenei huringa ka iriti i nga tere utu tere me te pai ake o te hototahi ki etahi atu taputapu USB-C.

Ko enei panui whakahihiri mai i te huihuinga a Apple e whakaatu ana i to raatau pono ki te turaki i nga rohe o te hangarau, te whakaputa hua hou e whakarei ake ana i te wheako kaiwhakamahi.

