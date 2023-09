Ko nga maramara a Apple i hangaia i te US, engari kei te mahia tonu te kete ki Taiwana

E ai ki te korero, ko nga maramara a Apple, i hangaia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ka mahia i roto i te wheketere hou i Phoenix, Arizona, i whakapuakihia e te Tumuaki o Apple Tim Cook. Heoi, me whakahoki atu enei maramara ki Taiwana mo te huihuinga na te mea karekau i te wheketere i Arizona nga whakaurunga e tika ana mo te takai i nga maramara matatau ake.

Ko te kohinga te waahanga whakamutunga o te hanga maramara, i reira ka huihuia nga waahanga ki roto i te whare kia pai ake ai te tere me te kaha o te hiko. Ahakoa ko nga maramara mo nga iPads me nga Mac ka taea te kohikohi i waho o Taiwan, me whakahiato nga maramara o te iPhone ki te whenua. Ko tenei tikanga whakakakahu kua whakamahia e Apple mai i te tau 2016.

I tua atu i a Apple, kei a TSMC ano etahi atu kaihoko penei i a NVIDIA, AMD, me Tesla, ko ona tauira maramara, tae atu ki te NVIDIA's H100, me whakahoki ano ki Taiwan mo te kapi. Ko te kohinga matatau e whakamahia ana i runga i te iPhone e kiia ana ka whakamahia e Google mo ana waea Pixel a meake nei.

Ko te kawanatanga o Amerika, na roto i te Ture CHIPS, kua wehea he putea nui hei whakatenatena i te hanga maramara ki te US me te whakaiti i te whakawhirinaki ki nga kaiwhakarato o tawahi. Ko tenei nekehanga e whai ana ki te whakanui i te umanga semiconductor US i roto i nga raruraru me Haina mo Taiwan.

Ahakoa kua whakatauhia e te kawanatanga he kaupapa Whakangao Whakangao Mahinga Ake Motu mo te kawe i te kohinga maramara ki te US, he iti rawa te whiwhinga putea ki te hanga maramara. I kii te Institute of Circuits Printed e tohu ana tenei i te kore o te kaupapa matua mo te takai. Karekau he whakaaro a TSMC ki te hanga i nga whakaurunga kapi ki te US na te nui o nga utu e pa ana, a tera pea ka tukuna e ia etahi tikanga whakangao ki Taiwana.

