Top Free me te Utu iPhone Apps i roto i te US

I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e maatau nga tono iPhone koreutu me te utu i te US. He maha nga ahuatanga ka tukuna e enei taupānga me te whakatutuki i nga hiahia me nga hiahia rereke.

I roto i nga taupānga iPhone kore utu nui i te US, ko tetahi taupānga rongonui ko Temu: Hoko Ka rite ki te Piriona. Ka taea e Temu nga kaiwhakamahi ki te hokohoko mo nga taonga papai me te wheako i te ahua o te noho piriona. Ko tetahi atu taupānga rongonui ko YouTube TV, e tuku ana i te whānuitanga o nga momo rerenga korero mo nga kaiwhakamahi. Ko TikTok, e mohiotia ana mo ana riipene whakaata poto, ka hanga ano i te raarangi.

I tetahi atu taha, ko nga taupānga iPhone utu nui i te US ko Minecraft, he keemu tino rongonui e taea ai e nga kaitakaro te hanga i o raatau ake ao. Ko Geometry Dash tetahi atu taupānga utu e whakakotahi ana i nga puoro me nga mahi-a-ringa. Ko te keemu poari rongonui, MONOPOLY, he putanga mamati e waatea ana mo nga kaiwhakamahi iPhone.

Ko etahi atu taupānga utu e hanga ana i te rarangi ko Heads Up!, he keemu paati ngahau, me te Plague Inc., he keemu whaihanga rautaki e hanga ana e nga kaitoro me te whanake he tukumate hei pangia me te muru i te tangata.

Ko enei taupānga he maha nga whiringa whakangahau, mai i nga keemu ki nga wheako oranga. Ahakoa kei te rapu koe i tetahi wheako hokohoko papai, he keemu whakahihiri ranei ki te takaro, kei te waatea nga whiringa kei te Toa App.

Rauemi:

– Temu: Shop Like a Billionaire, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmalade Game Studio

– Mahunga Up!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Tuhipoka: Kua tangohia nga URL mai i nga puna.