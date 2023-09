Ka Whakaatuhia e Apple te iPhone 15 me te Tauranga USB-C me te punaha kamera pai ake

Kua hurahia e Apple ana waea atamai hou, te iPhone 15 me te iPhone 15 Plus, a, ko te ahuatanga motuhake ko te whakauru o te tauranga USB-C. He tohu tenei i te wehenga atu i te hononga hono a Apple Lightning, i te mea ka huri te kamupene ki te whai i nga ture a te Kotahitanga o Europi. Ko te iPhone 15 ka timata i te $799 mo te tauira 128GB, ko te iPhone 15 Plus ka timata i te $899 mo te kaha rokiroki rite.

Ahakoa he rite tonu te hoahoa o nga iPhones o tenei tau ki te iPhone 14, he nui nga whakapainga. Ko nga tauira katoa inaianei kei te Moutere Dynamic, he tapahi ahua pire i whakauruhia ki te iPhone 14 Pro me te Pro Max. Ka tukuna he huarahi hou ki te tiro whakamohiotanga me te taunekeneke ki nga taupānga. Hei taapiri, ko te iPhone 15 he whakaaturanga OLED Super Retina e kaha ana ki te whakaatu i nga ihirangi Dolby Vision me te kanapa o te 1,600 nits. Ko te teitei o te kanapa o tenei whakaaturanga ka eke ki te 2,000 nits i te ra o te ra, he ruarua nei ki tera o mua.

Ko te whakahoutanga tino nui ki te iPhone 15 ko tana punaha kamera. Ko te puoro kamera matua kua whakahoutia ki te 48 megapixels mai i te 12 megapixels o mua i kitea i roto i te iPhone 14. Kei te waea ano he arotahi waea 12-megapixel me te whakapai ake i te aratau whakaahua. Ko nga kaiwhakamahi kua kore e hiahia ki te huri a-ringa ki te aratau whakaahua, a he whakarei ake ki te aratau po, Whakaahua Ora, me te aratau mahi.

I roto i te iPhone 15, kua whakahoutia e Apple te maramara maramara ki te A16, ko te tukatuka ano i whakamahia i roto i nga tauira iPhone 14 Pro o tera tau. Ka oati te kamupene ki te ora o te pākahiko mo nga ra katoa, he mihi ki te pākahiko nui ake. Kei roto hoki i te iPhone 15 tetahi maramara ultra-whanui-whakatupuranga tuarua mo te pai ake o te honohono me te rapu tika i roto i te Rapu Taku.

I te taha o te iPhone 15, kei te whakarewahia e Apple te Apple Watch Series 9 hou, e whakaatu ana i te maramara kua whakapai ake me te pai ake o te mahi GPU me te reanga tuarua-whakatupuranga ultra-whanui maramara. Ko te mataaratanga ano e whakaatu ana i te waahanga "paa-rua" me etahi atu.

Rauemi:

te mimiha