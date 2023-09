Te whakauru i te iPhone 15: Huringa me nga Whakahoutanga

Ko nga huihuinga whakarewatanga iPhone a Apple i nga wa katoa ka whakaputa i te puhoi me te harikoa, a ko te huratanga tata o te iPhone 15 he mea rereke. Kei te noho tonu te iPhone hei waahanga nui o te pakihi a Apple, e kii ana mo tetahi waahanga nui o nga moni a te kamupene ia tau. Na tenei tukunga hou, ka whai a Apple ki te tuku i tetahi taputapu e whakauru ana i nga ahunga whakamua hangarau me nga mahi hou i whakawhanakehia e ratou mai i te iPhone taketake i te tau 2007.

Ko tetahi huringa rongonui me te iPhone 15 ko te whakawhiti mai i te hononga hono utu Uira a Apple ki te tauranga USB-C e whakaaetia ana e te ao. Ko tenei huringa i hiahiatia e te whakatau a te Kotahitanga o Europi. Ko te mutunga, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i te taura kotahi ki te utu i a raatau iPhones me etahi atu taputapu penei i nga taringa me nga kaikorero.

I mua i te hoahoa, kua whakauruhia e Apple he momo tae hou mo te iPhone 15, tae atu ki te mawhero, te kowhai, te matomato, te puru, me te pango. Ko nga tauira Pro o te iPhone 15 e whakaatu ana i te hanga o waho o te titanium, ka maama ake, ka roa ake. Kua whakahekehia hoki nga taha o te mata, ka taea te rahi ake o nga whakaaturanga.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o nga tauira iPhone 15 Pro ko te whakakapi i te pana wahangu me te paatene mahi ka taea. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i tenei paatene ki te mahi i nga momo mahi, penei i te wahangu/whakakore, te whakarewa i nga taupānga, me te tiimata i nga memo reo.

Mo te ahunga whakamua o nga kamera, kua whakauruhia e Apple nga tauira iPhone 15 taumata-urunga me nga hangarau kamera ano i kitea i roto i te awhe iPhone 14 Pro o mua. Kei roto i tenei ko te kamera matua 48-megapixel e hopu ana i nga taipitopito me te whakapai ake i te arotahi. Ko nga whakaahua rorohiko e whakarite ana ka taea e nga kaiwhakamahi te hopu whakaahua kounga teitei ahakoa kaore he tauira Pro.

Ko nga tauira iPhone 15 Pro e whakanui ana i nga ahuatanga o te kamera kua pai ake, me nga whiringa penei i te roa o te arotahi tatūkē hou, te kaha topa teitei, te whakapai ake i te ahua o te ahua, me te whakapai ake i nga whakaahua iti-marama. I tua atu, he hototahi nga tauira Pro e rua ki te hopu i nga "Waiata Mokowā", he whakatakotoranga ataata 3D e tautokohia ana e te pane a Apple Vision Pro e haere ake nei.

Ko te iPhone 15 Pro Max, Pro, me etahi atu tauira e tuku ana i te whānuitanga o nga ahuatanga me nga whakahoutanga e whakatutuki ana i nga hiahia me nga hiahia o nga kaiwhakamahi. Ko te whai a Apple ki te whakarato i tetahi taputapu ehara i te mea hangarau anake engari he pai te titiro me te ratarata-kaiwhakamahi.

Rauemi:

- Tuhinga: "He aha te mea ka taea e te kamupene penei i a Apple te aro nui ki te whakarewanga hua ngawari?" (Karekau he URL i homai)

– Puna whakaahua: Apple